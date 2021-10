Ayuso aclara lo que es para ella el feminismo: "Si es para darnos a nosotras una suerte de beneficios, eso conmigo no"

Ana Rosa Quintana ha entrevistado este miércoles a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha visitado el programa de Telecinco para analizar junto a la presentadora toda la actualidad política y social que atraviesa España.

Durante la charla, la comunicadora preguntó a la líder del Partido Popular por la censura que ha sufrido en su cuenta oficial de Instagram, que eliminó de su perfil la foto en la que esta aparecía con un torero.

Lea también: Ana Rosa Quintana mete un corte a Pablo Casado que no se esperaba: "Han sido ustedes"

Después de proyectar la fotografía en las pantallas del plató, Ayuso explicó que se la habían censurado por "violencia extrema y algo más decía, imagino que será por algo ideológico por los toros...". Acto seguido, la presentadora enseñó otra instantánea de Ayuso con Almeida en una plaza de toros y la política la comentó de forma sarcástica.

"Esta es reciente, la he subido hace pocas horas y me la quitarán imagino, cómo se nos ocurre estar en una plaza de toros... como verán es muy violenta", dijo con ironía. "Por estos algoritmos, la gente piensa que está bien conectada e informada y es todo lo contrario, al final solo te llega la información que a ti te gusta, la que entiende la máquina que vas a leer con mas interés y solamente estás consumiendo información en un mismo sentido", valoró muy seria la mandataria.

La cosa no quedó ahí y Ayuso decidió lanzar una dura crítica contra las redes sociales: "Te vas aislando de los demás, crees que estás informado de lo que ocurre en el mundo y es todo lo contrario... vamos a los medios de comunicación para que haya un debate abierto de si hay censura o no en las redes", empezó diciendo antes de dirigir sus palabras hacia las empresas que hay detrás de este tipo de plataformas.

Ayuso aclara lo que es para ella el feminismo

"Hay una cosa más grave, no sé si son conscientes, hacen daño a las mujeres, ahora que las feministas profesionales, las que son dirigidas políticamente, que vean que está ocurriendo con las mujeres en redes sociales... Hay chicas desde los 9 a 13 años que están sumidas en la dependencia de un 'like' o 'me gusta' de un desconocido que las lleva a estar presas del llamado postureo, ves a niñas jovencísimas que están necesitadas de venderse, muy maquilladas y bailar de una forma determinada para encontrar una aprobación externa", dijo indignada.

Ayuso cree que en esa "tiranía" las jóvenes tienen que estar "sexys y expuestas": "Está creando una droga completa a la tecnología a estas chicas y estos algoritmos hacen lo mismo, te hacen estar rodeadas de un contenido que te hace estar dependientes , sumisas y estar todo el rato con un complejo", zanjó.

Lea también: La llamada de Belén Esteban a Ana Rosa Quintana tras su polémico "es gilipollas" en directo: "Eso no fue así"

Finalmente, Ayuso quiso matizar lo que era para ella el feminismo: "Si el feminismo es la igualdad entre hombre y mujeres ante la ley y las oportunidades, por supuesto. Si el feminismo es algo profesional para dividir a hombres y mujeres, para intentar darnos a nosotras una suerte de beneficios, eso conmigo no", concluyó.

Entidades Ana Rosa Quintana Presentadora de televisión Presentadora de televisión Isabel Díaz Ayuso Presidenta de la Comunidad de Madrid Presidenta de la Comunidad de Madrid