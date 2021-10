Canales Rivera descoloca a todos en 'Secret Story' con su secreto: "Cambié el testamento de mi abuelo sin su aprobación"

Todos los concursantes de Secret Story tienen un secreto. Canales Rivera todavía guarda el suyo, pero este martes desveló uno 'extra' que dejó descolocados a todos: "Cambié el testamento de mi abuelo sin su aprobación".

Canales Rivera lo explicó cuando analizó su trayectoria en 'La curva de la vida'. "Él me quería dar todo a mí. Estaba malito y no tenía testamento. Le dije que se tenía que organizar y que no podía seguir así", arrancó el torero, que no pudo evitar emocionarse al recordar la historia.

"Él siempre me decía: 'Con lo que yo tengo no tienes que torear más. No os va a hacer falta nada a vosotros", recordó Canales Rivera, que también explicó que había sido su madre, Teresa Rivera, quien había cuidado de su abuelo en sus peores momentos.

"Cambié mi nombre por el de mi mamá"

Ante esa situación, Canales tomó una decisión. "Cuando fuimos a la notaría pues yo el nombre mío lo cambié por el de mi mamá", comentó. El concursante explicó que tanto su madre como sus hermanos sabían la historia.



