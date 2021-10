Isaac traiciona a Lucía y besa a Bela: así cayó en 'La última tentación'

La llegada de Bela a La última tentación supuso una sorpresa para los concursantes del reality de Telecinco. Isaac no pudo ocultar su alegría cuando vio a su amiga, que entró con paso firme y una decisión tomada.

Bela dejó muy claro que su intención era que Isaac, también conocido como Lobo, rompiese con Lucía y se marchase con ella del programa.

El tonteo entre ellos comenzó desde el primer momento. Aunque inicialmente solo durmieron juntos y no pasó nada, todo fue a mayores una vez se quedaron solos en la Villa.

Isaac traiciona a Lucía y besa a Bela

Sandra Barneda, presentadora del programa, les anunció que no todos podían ir a la hoguera. Uno debía quedarse fuera. Isaac vio la situación y argumentó que confiaba en su novia, por lo que no necesitaba ir a ver imágenes. En ese momento, Lobo se quedó a solas con Bela y comenzaron a intimar aprovechando que sus compañeros no estaban. De hecho, fue Isaac quien se lanzó a besar a su amiga.

