'Masterchef Celebrity': Verónica Forqué vuelve a perder los papeles y Bustamante saca su lado más bronco en un fuerte enganchón

Masterchef Celebrity ya tiene nuevo expulsado. Julian Ianzi acabó fuera de la cocinas del programa culinario de La 1 después de una desastrosa prueba final en la que no consiguió presentar un plató decente.

El reto era de alta repostería y consistía en elaborar un trampantojo de un puro habano que, en realidad, era un postre de chocolate. Casi todos los concursantes presentaron una versión bastante conseguida -Victoria Abril fue la mejor- pero el presentador Vasco fue incapaz y solo pudo enseñar a los jueces el estado de las elaboraciones que tenía preparadas a medias. Así las cosas, no había nada que hacer.

Al margen de la prueba final, lo más interesante se produjo en exteriores, donde la tensión volvió a estallar poniendo a más de uno al límite. Verónica Forqué volvió a mostrar su peor cara, perdió los nervios y tuvo que ser calmada por sus compañeros y Pepe Rodríguez. Discutió con Arkano, Iván Sánchez, Victoria Abril...

La bronca de Bustamante y Navarrete

También lo pasó mal Bustamante. El cantante se llevó una reprimenda de Jordi Cruz y se disgustó. A partir de ahí, tuvo peor encaje a la hora de tratar con los miembros de su equipo y protagonizó un enganche con Eduardo Navarrete cuanto éste empezó a gritar y Bustamante se quejó. "Haberte ido a Qué tiempo tan feliz". "Me hace gracia todo hasta cierto punto", protestó Bustamante. "Alguien que me esté gritando todo el rato aquí, no me hace gracia", insistió el cantante muy cabreado. "¡Que no me falten al respeto ni que me vacilen! Que no me falten el respeto, que no me vacilen...", repetía.

Tal fue la tensión que Navarrete le pidió disculpas. "¡Ya está! Ya sabes como soy...", dijo Bustamante. "Hoy tengo la piel más fina, nunca discuto con nadie, no es mi estilo. Pero cuando me contestan mal, no, porque tengo mucho temperamento y hoy me ha salido".

