TVE planea plantar cara a Mediaset y hacerse con los derechos del Mundial de Qatar 2022

TVE se llevó un buen chute de audiencia este domingo con la emisión del partido de la final de la segunda edición de la UEFA Nations League que disputaron entre España y Francia y que dio la victoria al equipo galo por 1-2. El encuentro obtuvo un 42,1% de share y 6.247.000 espectadores.

La pública también emitirá los últimos dos partidos de la Selección en la fase de clasificación al Mundial de Qatar. Los de Luis Enrique se juegan el pase contra Grecia y Suecia los días 11 y 14 de noviembre.

Ante estos contundentes datos, José Manuel Pérez Tornero, presidente de RTVE, ha asegurado que quiere pelear por los derechos del Mundial de Qatar 2022, que se celebrará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, lo que garantiza un mayor seguimiento televisivo. "No sé si lo lograremos, pero vamos a salir a competir por él", dice en una entrevista concedida a ABC.

"Televisión Española tiene que estar con la selección, la femenina y la masculina. Yo creo que es importante para este país. Otra cosa son las competiciones de clubes, pero la selección nacional tiene que estar con lo público y tiene que estar en abierto. Eso no quiere decir que Mediaset no tenga derecho a pujar. Claro que tienen legitimidad y, de hecho, lo hacen muy bien. Vamos a luchar, aunque no podamos pagar una barbaridad", declara el Tornero.

TVE quiere pujar por los partidos de España del Mundial de Qatar

Hay que decir que FIFA adjudicó a Mediapro los derechos del Mundial de Qatar. De hecho, el grupo creará un canal especializado en el seguimiento del evento durante las 24 horas del día y, por el momento, se desconoce si solo se emitirá en el pago o si Gol emitirá algún partido en abierto.

No obstante, los partidos de la Selección deben emitirse en abierto al tratarse de un evento de interés general. Es por eso que Mediapro tendrá que vender los derechos de los encuentros de España a alguna cadena en abierto, y en esa puja entrará TVE.

