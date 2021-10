El secreto mejor guardado de Sofía Álvarez: rechazó durante años concursar en 'Pasapalabra' antes de ganar el bote

Sofía Álvarez entró el pasado 27 de septiembre en el Olimpo de Pasapalabra después de lograr completar el Rosco y alzarse con el bote que ponía en juego el programa de Antena 3: 466.000 euros que la vasca logró embolsarse después de 88 días (62 entregas) consecutivos en el concurso presentado por Roberto Leal.

Tras su victoria, Sofía obtuvo un gran protagonismo en los medios de comunicación, a los que explicó cómo había sido su experiencia en el formato y cómo se había preparado para enfrentarse a sus pruebas. Lo que nadie sabía es que la vasca había sido tentada por Pasapalabara desde hacía ya muchos años.

La médica asegura que la primera vez que se presentó al casting fue hace cuatro años, cuando el programa pertenecía aún a Telecinco. "La verdad es que tuve mucha suerte. Lo hice tan bien que me llamaron a los 15 días", afirma la psiquiatra antes de continuar con su anécdota.

"Les dije que era muy orgullosa y estudiosa, y que ni loca iba a ir a Pasapalabra con un margen de tan solo 15 días. Así que les dije que me llamaran dentro de seis meses", continúa recordando en El Confidencial. "Desde el programa siguieron llamándome, pero les seguí dando largas y pidiéndoles que me llamasen dentro de otros seis meses", asegura Sofía muy agradecida.

Y es que lejos de descartarla, el equipo del concurso la tuvo siempre presente en sus procesos de selección. "Al final, tuvo lugar el cambio de cadena (de Telecinco a Antena 3), llegó la pandemia y por diferentes razones se retrasó todo", añade explicando el motivo por el que se negó a concursar durante cuatro años. "Mi intención no era otra que mejorar mi preparación. Yo no quería vivir la experiencia de Pasapalabra, sino realizar realmente una gran participación y sacarme el bote", reconoce.

Así se preparó Sofía para ganar el bote de Pasapalabra

"Por mi experiencia como espectadora sé que muchos concursantes no consiguen grandes resultados en su primera etapa, de modo que yo fui mentalizada de que me iban a hacer falta varias etapas para alcanzar el bote, con lo que ello supone de años", expone la doctora.

"No he estado todos estos años preparándome a conciencia porque yo trabajo. No es que dedicara 12 horas al día a estudiar, pero la verdad es que le he dedicado mucho tiempo", declara Sofía, asegurando que la mayor parte del estudio se produjo durante los fines de semana. "También me he pegado muchas noches de estudio y muchos madrugones. Pero lo he hecho con ilusión, porque me gustaba, y eso ha hecho que todo este proceso haya sido mucho más llevadero", reflexiona.

