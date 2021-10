"Cornudos y apaleados va a ser que no": Sonsoles Ónega se harta por callar de la traición de Frigenti a la Esteban

El polémico despido de Miguel Frigenti como colaborador de Ya es mediodía ha copado muchos minutos de televisión en los diferentes programas de Telecinco. El tertuliano, desde entonces, no se ha pronunciado directamente al respecto, aunque sí ha ido lanzando pullas sobre el presunto mal trato que se le daba en el espacio de Unicorn Content.

El magacín presentado por Sonsoles Ónega optó por estar en silencio... hasta ahora. Una serie de comentarios han hecho que el programa hablara por primera vez. Todo se ha producido después de que el viernes, el propio Frigenti irrumpiera en el plató de Ya es mediodía en el horario de Sálvame.

"Recuperamos la soberanía. Nos hemos cansado de guardar silencio. Siempre para no molestar, los educados, los cordiales para no abrir brechas. Se acabó. Llevamos mucho tiempo callados, hasta ahora", decía en primer lugar la presentadora al tiempo que Patricia Pardo le cedía el testigo con El programa de AR.

Sonsoles Ónega se harta con Miguel Frigenti: "Llevamos mucho tiempo callados"

Ha sido entonces cuando el programa ha destapado una traición de Frigenti a Belén Esteban por lo que dijo hace dos años en su boda. El concursante de Secret Story fue uno de los invitados de la ceremonia, sin embargo, detrás de cámaras, habría criticado duramente el evento diciendo que se había quedado con hambre y que había sido una horterada. Finalmente, el propio Frigenti ha reconocido haberse metido con la comida.

"Tenemos pruebas y testigos como Pepe del Real de lo que dijo Frigenti sobre la boda de su mejor amiga, y que conste que no hemos abierto la boca por respeto a ti [Belén Esteban] porque Miguel Ángel [Nicolás] se empeñó en no emponzoñar, en no echar porquería. Pero cornudos y apaleados va a ser que no", ha asegurado Sonsoles.

"Durante este tiempo hemos permanecidos callados por no hacer un feo innecesario a Belén", ha insistido Nicolás. "Belén no se acordará. Me la encontré en un pasillo de Telecinco, ella me pregunta cuando sale el tema y yo le dije 'no me consta'. No quería malmeter en esa relación, a Belén le iba a sentar mal y a Miguel le iba a suponer un problema. Por eso decidí no contarlo".

