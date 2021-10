Ylenia Padilla llama "secta" y "enfermos" al colectivo LGTBIQ+: "Basta de normalizar esta basura"

Ylenia Padilla continúa cargando contra todos a través de sus redes sociales. Después de protagonizar una agria bronca con la cómica Elsa Ruiz, a la que atacó con todo tipo de ataques tránsfobos, la exconcursante de Gandía Shore y GH VIP 3 ha decidido descargar toda su rabia contra el colectivo LGTB entero.

En los últimos días, se han convertido en viral varios vídeos en los que la valenciana insulta a toda la comunidad: "A todos los de la bandera esta [LGTB] ¿Qué hacemos: los mandamos a tomar por culo para que les guste o qué? Ya basta de normalizar esta basura", empezó diciendo en un directo.

En las imágenes, aparece Ylenia muy alterada afirmando que le da "vergüenza en lo que estáis convirtiendo el país, enfermos". La cosa no se queda ahí y Padilla afirma que las personas LGTB "ya nacéis mal de por sí, ya nacéis mal". La joven acaba centrando de nuevo sus insultos hacía Elsa Ruiz y Nagore Roble por el cruce de dardos que se lanzaron la semana pasada.

Ylenia vuelve a la carga contra Elsa Ruiz con mensajes tránsfobos

"Está constipada y se le nota la voz tomadísima. Hija, suénate o igual se te ha quedado algo taponando la nariz, no lo sé, no lo sabemos. Lo importante es, queridos telespectadores, que no os paséis con las bebidas energéticas cuando hagáis un directo porque os puede pasar esto", dijo hace unos días Ruiz en Sobreviviré para defender a su compañera Nagore.

"Majaras estáis los que pensáis que podéis ser mujeres por un sentimiento", soltó Ylenia, que se ha referido también al colectivo LGTBIQ+ como una "secta".

