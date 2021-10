Emma García se harta de José Antonio Avilés y le da un ultimátum para seguir trabajando en 'Viva la vida'

Emma García se hartó de José Antonio Avilés este domingo en Viva la vida. La presentadora, que fue una de sus fieles defensoras durante su concurso en Supervivientes, llegó a lanzar un ultimátum a su colaborador como condición para seguir trabajando en el programa.

Ocurrió durante un intenso debate con Kiko Matamoros a cuentas del nuevo desencuentro familiar de Kiko Rivera. El tertuliano subió su tono de voz para dar autoridad a su discurso. "Deja de chillar, que pareces un gorrino al que van a sacrificar", recriminó Matamoros.

Emma García abronca a Avilés: "Por favor, no nos des la tarde"

Avilés continuó gritando y la presentadora se vio obligada a parar el magacín. "Avilés, si quieres seguir trabajando aquí, ¿puedes bajar el tono de voz? Que acabamos de empezar la tarde...", espetó muy seria Emma García a lo que apuntó Matamoros: "Además tan agudo". "Tan agudo en el tono, no en el discurso", añadieron otros compañeros.

Antes, la vasca ya había tenido que intervenir para calmar los nervios de Avilés. "Respira un poco. No, a la gente no hay que despertarla, que está muy despierta", sugirió una Emma García ya desesperada: "Por favor, no nos des la tarde". Sin embargo, el tertuliano continuó con su tono elevado durante toda la tarde.

