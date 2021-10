Flipy revela el motivo por el que se fue de 'El hormiguero': a qué se dedica ahora el excolaborador de Motos

Flipy fue uno de los colaboradores más emblemáticos de los primeros años de El hormiguero. Enrique Domingo Pérez era el encargado de presentar la sección de ciencia del programa que presentaba Pablo Motos con el personaje del científico loco.

Sin embargo, tras cuatro años, Flipy decidió poner punto y final a esta exitosa etapa que le supuso el trampolín a la fama. Pero, ¿por qué lo dejó? "Llegó un momento en el que estaba muy cansado y tenía que decidirme si quería estar delante o detrás de las cámaras. Me interesaba más, como crecimiento profesional, la parte de estar detrás de las cámaras", explica en una entrevista en COPE.

Aunque su decisión de marcharse fue totalmente meditada, el productor asegura que "lo estaba disfrutando mucho, tenía suerte de trabajar con gente que yo admiraba y tenían mucho talento". Flipy asegura que exigía "una dedicación muy grande porque eran todos los días de la semana, una sección que funcionaba bastante bien y dentro de un programa que ya de por sí es exigente".

"Yo creía que tenía que evolucionar. Y la manera de evolucionar que yo quería, al menos a nivel profesional, era crear historias, producir y estar en el otro lado. Y también pensé que tenía que frenar un poco la exposición pública... Para mí, esta decisión fue un acierto y estoy feliz", confiesa.

Qué fue de Flipy, excolaborador de Pablo Motos en 'El hormiguero'

Flipy, cómico, productor y guionista, compaginaba su trabajo en El hormiguero con otros proyectos como La hora de José Mota o Muchachada Nui. De ahí que decidiera montar su propia productora para en 2014 venderla a Mediapro y probar suerte en el extranjero, tal y como explica en dicha entrevista.

"En España, no tengo ningún proyecto. Desde que dejé El Hormiguero hasta hace dos años trabajé en una compañía con mi hermano, 100Balas, y desarrollamos varias series. La empresa la vendimos a Mediapro, salimos e hice mi camino internacional", asegura. "He estado trabajando en Latinoamérica, creé una serie para Nickelodeon, que se llama Noobees. Hicimos 120 capítulos, me marché a México. También he trabajado con HBO para hacer una serie que se estrena ahora en enero, que se llama 'Las Bravas', que también la creé yo".

"Y, ahora, estoy en Buendía Estudios y soy el responsable de contenido, bajo la línea editorial de Sonia Martínez, para América Latina y Estados Unidos de habla hispana. Estoy más centrado en lo internacional porque hice dos series y las dos renovaron. Cuando aquí no haces algo, parece que ya no haces nada. Y, realmente, todo mi crecimiento ha sido por el lado internacional, en los últimos años", remata el guionista.