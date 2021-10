El cabreo de Mercedes Milá por su accidentada entrevista con Nuria Roca: "¿Hablo o no hablo? ¡Me tiro al suelo!"

La Sexta estrenó este 10 de octubre La Roca, el programa de Nuria Roca que llega a las tardes dominicales para sustituir a Liarla Pardo después de que Cristina Pardo saltara a Más vale tarde junto a Iñaki López. La presentadora tuvo dos 'padrinos' de excepción: entrevistó a Pablo Motos en plató y a Mercedes Milá a través de una videollamada que acabó de la forma más accidentada.

"Qué ganas tenía de estar con vosotros, de que llegara el día, de contaros cosas y deciros: bienvenidos a La Roca", empezó diciendo Nuria Roca en el arranque del formato, que estará marcado por el directo, las entrevistas y otro enfoque de la actualidad semanal en España.

"Hoy empieza la semana porque para nosotros esta es la filosofía que queremos que apliquéis a partir de ahora. Sea lo que sea lo que os esté pasando, que el primer día de la semana sea el mejor y que sea el domingo. Yo no sé ahora mismo qué estaréis haciendo. A lo mejor estáis terminando de comer o tirados en el sofá. Sea lo que sea lo que queremos es hacerlo contigo y acompañarte toda la tarde", avisó la valenciana.

La caótica entrevista de Nuria Roca a Mercedes Milá

Al final de la tarde, Nuria Roca conectó con Menorca para hablar con Mercedes Milá del estreno de Milá vs Milá, nuevo programa de entrevistas que se estrena este miércoles en #0 de Movistar+. Sin embargo, lo que parecía que iba a ser una amable y distendida charla con la comunicadora se acabó convirtiendo en todo un calvario para Roca por los innumerables fallos técnicos que se desencadenaron durante la misma.

De entrada, Milá dio un consejo a su compañera después de haber seguido atentamente su estreno en La Sexta: "La sensación que he tenido es que, está muy feo que lo diga yo, que podíais haber tirado millas y haber hablado de lo mismo rato, rato y rato tan contentos. Cuando yo diría que habría que abreviar, ir a buscar la calle y teorizar menos. Pero no me puedo meter en el terreno de nadie", advirtió.

A partir de ese punto, la entrevista comenzó a sufrir varios fallos de sonido y del retorno del audio en la conexión. Al ver que Milá permanecía en silencio, Roca hacía gestos a la periodista para que siguiese hablando: "Oye, ¿hablo o no hablo, qué hago? ¡Me tiro al suelo!", preguntó la expresentadora de GH con la naturalidad que le caracteriza.

La situación se repitió durante toda la conversación y Mercedes Milá acabó perdiendo la paciencia: "Me dejáis en un silencio como las tumbas de Tutankamón que no se si está cortada la voz y ya no hay nada que hacer o no os interesa nada de lo que digo, porque hay un silencio como de muerte", se quejó mientras Roca trataba de justificar los problemas técnicos. "Esto lo tenéis que arreglar criatura. En Antena 3 que vais adelante además ahora... mucho más", acabó recomendando la catalana con sorna.

