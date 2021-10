Elisa Beni y María Claver se encaran en 'La Sexta Noche': "¡A mí no me faltes!"

María Claver y Elisa Beni, colaboradoras habituales de La Sexta Noche, han protagonizado un tenso debate en el programa que presenta José Yélamo cuando en el plató se hablaba de los Presupuestos Generales del Estado.

"Para que la gente se aclare en su casa, los presupuestos presentados son falsos, a sabiendas de que manipulan. Estos presupuestos van a ir a Bruselas y van a volver con recortes. Les van a decir 'usted recorte un poco'", ha expresado María Claver.

"Ya os gustaría, porque sois tan patriotas que os gustaría que nos recortaran los presupuestos", le ha respondido Elisa Beni a Claver. "No voy a hablar de tontunas, Elisa. Esto no es ciencia ficción", le ha dicho entonces su compañera de profesión.

Elisa Beni y María Claver se encaran en 'La Sexta Noche'

"¡Oye, a mí no me faltes!", le ha advertido Elisa Beni a la colaboradora de La Sexta. "Alguien te tiene que decir que dejes de comentar tonterías en términos económicos", ha insistido Claver. Un comentario que ha provocado el enfado de Elisa.

"Por favor, se acabó", pedía el presentador. "Yo me tengo que callar y ella me dice que digo tonterías...", se ha quejado indignada Elisa Beni. "Se acabó. María te pido que termines tu argumento", ha interrumpido José Yélamo. Sin embargo, Claver insistía: "Es una tontería decir que estos presupuestos...". "Yo no me siento aquí para que esta señora diga una vez tras otra que digo tonterías", ha sentenciado Beni.

