Miguel Frigenti y Alba Carrillo, a gritos en 'Sábado Deluxe': "¿Y tú por qué estás aquí, 'Barbie Divorcio'?"

Alba Carrillo y Miguel Frigenti pasean su enemistad por todos los platós de Telecinco. Tras su último encontronazo en Sálvame, este sábado los colaboradores han vuelto a protagonizar un tenso cara a cara en el Deluxe que acababa con el periodista tachando a la modelo de "Barbie Divorcio".

"Mi amistad con Belén es mi amistad con Belén, si Alba en vez de defender a su madre me va a atacar a mí y va a hablar de mi relación y de mis cosas, no voy a entrar ahí", comenzaba diciendo Frigenti sobre las acusaciones de Carrillo, que aseguraba que el periodista había criticado la boda de Belén Esteban.

Ante esto, Alba Carrillo echaba la vista atrás y sacaba a relucir los momentos en los que su compañero de programa había hablado de sus relaciones con Fonsi Nieto y Feliciano López. "Te metes con la gente y eres muy dañino. No es verdad que solo opinaras de mi concurso en Gran Hermano, has hablado de todo", defendía la modelo.

Alba Carrillo y Miguel Frigenti, a gritos: "Vives emponzoñada en el odio"

En ese momento, Frigenti le pedía a la colaboradora de Ya es mediodía que se centrase en el presente y hablase del concurso de su madre. Sin embargo, Carrillo no estaba por la labor y la tensión aumentaba en plató. "Eres un mentiroso porque tú tuviste una percha para entrar en Sálvame y fue diciendo que Alejandra Rubio le dijo a Lydia Lozano que era una vieja de mierda".

"¿Y cuáles son tus perchas? ¡'Barbie Divorcio', 'Barbie Feliciano'! No estás aquí por 'Supermodelo'. Tú y tu madre sois un par de arpías. Estoy cansado de morderme la lengua, no eres nadie para corregirme ni a mi ni a mi madre. Eres una rencorosa, ridícula, déjame en paz y defiende a tu madre. Vives emponzoñada en el odio", soltaba el exconcursante de Secret Story.

La hija de Lucía Pariente seguía echando más leña al fuego y Miguel Frigenti acababa por rematar: "No te aguanta ni Dios. La que se levanta de los platós eres tú. Te vas de los programas porque no eres profesional. Eres una niña maleducada. Cuando no se te baila el agua te levantas y te vas. Coméis gracias a Gran Hermano y Secret Story, desagradecida".

