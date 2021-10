Ana María Aldón y Terelu Campos, enfrentadas por Rocío Carrasco: "Pondría mis manos al fuego por ella"

Rocío Carrasco ha reaparecido en un desfile de Palomo Spain justo cuando está a punto de comenzar las grabaciones de la segunda parte de su docuserie, al mismo tiempo en el que se ha sabido que su hermana Gloria Camila le habría demandado, según la revista Diez Minutos.

Este sábado, en Viva la Vida, los colaboradores han comentado la situación y han querido saber qué piensa Ortega Cano sobre la decisión de Gloria Camila, ya que Ana María Aldón, mujer del torero, se encontraba presente en el plató del programa de Telecinco.

"Él apoya a su hija en todo". Decía Ana María, y añade que Gloria Camila, "está en todo su derecho, como hija legitima que es, de salvaguardar el honor de su madre". Además, aseguraba que esta acción no se produce para proteger a su padre: "Protege unos documentos de su madre y que, como hija legitima, debe conocer antes de que se divulguen. Yo, como hija, haría lo mismo".

Ana María Aldón y Terelu Campos, enfrentadas por Rocío Carrasco

En ese momento, Terelu Campos ha intervenido para defender a "su hermana Rocío Carrasco": "Yo pondría mis manos en el fuego, que no me las quemo, que Rocío Carrasco no va a violar la intimidad de su madre". "Por las conversaciones que he tenido con ella, sé que hay contenido que yo conozco que no creo que se desvele jamás en la vida, por fidelidad y compromiso con su madre", aseguraba la hija de María Teresa Campos.

"Me llama la atención que todo el mundo se esté poniendo el parche antes de que salga el grano", ha dicho Terelu con ironía. "¿Por qué tanto miedo y nervio? Hace meses nadie reconocía que Rocío Jurado hubiese escrito algo, ahora sí. Y ahora, quince años después de la muerte de Rocío, todo el mundo quiere ver los papeles y durante estos años a nadie le ha interesado lo que tenía Rocío Carrasco", sentenciaba la colaboradora de Viva la vida.