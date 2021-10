María Patiño, decepcionada con Ylenia: "Me pierdo con ella, no sé qué le está pasando"

Ylenia Padilla ha vuelto a estar de actualidad en los últimos días por las duras críticas que ha lanzado contra Mediaset y algunos de sus antiguos compañeros del grupo de comunicación. Ahora, la de Benidorm ha cargado contra el colectivo LGTBI asegurando que "nacen enfermos".

Pero los ataques de Ylenia no van solo en general, sino que también entra en una guerra personal contra la monologuista, youtuber y colaboradora Elsa Ruiz: "¿Quién está peor? ¿Tú, que te piensas que eres una mujer, o yo? Para mí, eres hombre. Maromo".

Lea también: Los ataques tránsfobos de Ylenia Padilla a Elsa Ruiz en una bronca de lo más burda: "¿Eso es una mujer?"

Este sábado, Socialité ha recogido estas impactantes declaraciones de la excolaboradora de Sálvame y ha dado, como es habitual, la palabra a María Patiño, su presentadora: "Ya no estamos hablando de ideologías, que cada uno tiene derecho a pensar y defender de verdad lo que considere, estamos hablando de una falta de tolerancia absoluta".

María Patiño, decepcionada con Ylenia: "Me duele mucho escucharla"

"Los transexuales sufren muchísimo a lo largo de su vida por nacer en un cuerpo equivocado. Yo reconozco en ellos lo que sienten, no lo que muestran, lo que tienen dentro. Si una persona se siente mujer, para mí es una auténtica mujer con independencia de que haya sido sometida o no a algún tipo de intervención", continuaba la periodista.

Lea también: Ylenia ataca de nuevo a Mediaset y le manda un mensaje a Nagore Robles: "Os ven vuestros padres y da gracias"

"Me duele mucho escuchar esto de Ylenia, no solo por el colectivo. Yo creía, y todavía me cuesta trabajo asumirlo, que Ylenia era una mujer que defendía este tipo de derechos... me pierdo con ella, no sé qué está pasando. Me duele por la gente a la que se dirige, pero también porque ella piense de esta manera", sentenciaba Patiño.

Entidades María Patiño Periodista. Presentadora de Telecinco Periodista. Presentadora de Telecinco Ylenia Concursante de Gandía Shore Concursante de Gandía Shore