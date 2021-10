Alejandro Sanz desvela cuál fue la reacción de sus padres al contarles que se dedicaría a la música

Antena 3 emitió este viernes, 8 de octubre, la cuarta gala de audiciones a ciegas de La Voz. Durante la noche, y como es habitual, Alejandro Sanz, Malú, Luis Fonsi y Pablo Alborán han tenido que luchar por llevarse a las mejores voces para sus respectivos equipos.

Uno de los fichajes de Pablo Alborán fue Inés Manzano, una joven madrileña que se subió al escenario para interpretar Before you go de Lewis Capaldi. Los cuatro coaches le otorgaron un pleno y Alejandro Sanz, pese a no ser el coach elegido por la concursante, le ofreció un consejo.

"¿Te gustaría dedicarte a esto? ¿Estás convencida?", quiso saber el famoso cantante. Ella, echa un manojo de nervios y muy ilusionada por el éxito que acababa de conseguir, aseguraba tajante: "Sí".

Alejandro Sanz relata una anécdota de sus inicios en la música

En ese momento, el artista le advirtió que dedicarse a la industria de la música no es fácil: "No sabes las broncas que tuve cuando les dije a mis padres que me quería dedicar a esto", comenzaba explicando el ganador de 24 Grammys Latinos.

"Me decían que no, que tenía que hacer unas oposiciones y trabajar en un banco. Mi madre me decía que esto era 'uno entre un millón'. Y yo le respondía siempre que yo era ese uno entre el millón. Te tienes que creer eso", añadía Alejandro Sanz en el plató de La Voz.