"Puedo ser española y musulmana": 'Got Talent' dio voz al rap "antirracista" de 'Miss Raisa'

Este viernes, 8 de octubre, Telecinco emitió una nueva entrega de Got Talent. El talent show, como es habitual, estuvo lleno de grandes momentos, entre esos, la actuación de Miss Raisa, una rapera catalana que canta en contra del racismo.

"Para mí la música es una herramienta para transmitir mensajes, por eso normalmente en mis temas hablo de integración, de discriminación", explicaba la joven. Raisa es natural de Tánger, pero tuvo que mudarse junto a sus padres y a su hermana a Barcelona por motivos familiares.

"La gente no concibe la idea de que yo pueda sentir dos culturas a la par: me siento marroquí pero también española. He recibido muchas críticas por hacer lo que hago. Gente racista que constantemente me manda a mi país, y después está el bando de marroquíes que me dice que no soy una musulmana ejemplar porque hago música y trabajo con hombres. La cosa es criticarme haga lo que haga", aseguraba la joven rapera.

"Mujer inmigrante y musulmana, con velo y catalana": 'Miss Raisa' en 'Got Talent'

Además de concienciar, el público no paraba de aplaudir su rap: "Mujer inmigrante y musulmana. Con velo y catalana. Reúno todo para ser criticada. Cada día, quién lo diría, estoy acostumbrada, esquivo con empatía a mí todas esas balas".

Por su parte, los miembros del jurado también valoraron muy positivamente el talento de Raisa: "Quiero poner en valor no solo tu mensaje, que es muy necesario, si no también tu actuación, hasta aquí no vienen muchos raperos". Miss Raisa se llevó los tres síes del jurado: "Las malditas etiquetas. Nos une la pasión por el talento, nos da igual de dónde venga, el color de la piel, el sexo... todo. Nos importa el talento. Es un lujo haber tenido una representación por tu parte", le felicitaba Risto Mejide.

