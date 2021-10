Cruce de acusaciones entre Alba Carrillo y Miguel Frigenti: "Cuenta lo que ibas diciendo de la boda de Belén Esteban"

Miguel Frigenti y Alba Carrillo se han vuelto a ver las caras tras el tenso debate de Secret Story, donde la modelo abandonó el plató muy enfadada. Sálvame los ha reunido como colaboradores la tarde de este viernes y la tensión estalló.

"¿Alguna vez os habéis llevado bien?", preguntaba Carlota Corredera a los colaboradores. Carrillo explicaba que tenía "buen trato" con Frigenti cuando eran compañeros de Ya es mediodía fresh. Sin embargo, se enfrentaron en el programa y aún arrastran sus problemas.

Lejos de llevar una conversación cordial, la modelo acusaba al periodista de criticar por la espalda a muchos de sus amigos: "Coincidí lo suficiente con él para saber cosas que dijo y personas a las que traicionó". "Pero si la primera que hablabas mal de la gente de este programa (Sálvame) eras tú", le respondía Frigenti.

Cruce de acusaciones entre Alba Carrillo y Miguel Frigenti en 'Sálvame'

"¿Qué no soportas de Frigenti?", intervenía la presentadora. "Eso, que sea un traicionero", respondía ella. "Yo no me considero traicionero, soy muy leal a mis amigos", aseguraba el colaborador. "¿Belén Esteban es tu amiga? ¡Cuenta lo que decías de ella y su boda en las reuniones de Ya es mediodía!", decía a gritos la modelo.

Según Alba, Miguel dijo que la boda de 'la Esteban' fue "una horterada" y asegura que tiene testigos. En ese punto intervenía Carlota Corredera y decidía llamar en directo a Belén Esteban. "Si Miguel ha dicho eso, que no me lo creo, hasta que no lo compruebe seguirá siendo mi amigo", explicaba la colaboradora de Sálvame.

Minutos después, el colaborador acababa reconociendo que sí dijo algo, aunque le restaba importancia: "En una reunión distendida dije, Belén lo siento si te enfadas, pero necesito decirlo lo único que dije con respecto es que me quedé con hambre". "No me parece bien porque él me dijo que no había dicho nada", afirmaba Belén Esteban.

