Arturo Pérez-Reverte deja temblando a Pedro Sánchez: "Es malo, chulo, ambicioso, arrogante y cínico"

Arturo Pérez-Reverte hizo un repaso de los representantes que figuran en la escena política durante su entrevista de este jueves en El Hormiguero. "¿Qué te parece el casting de políticos que tenemos ahora? Hay una cosecha... A Pedro Sánchez le definiste como valiente, pero también un killer", preguntó Pablo Motos a su invitado.

"Hace tres años dije que es valiente, no tiene escrúpulos, es inmune a las hemerotecas y va a aguantar bien. Era un pistolero y los iba a matar a todos. Y así ha sido, ha matado a todos, incluso a los sicarios que mataban en su nombre. Y al rey no, porque lo necesita. Si no, también lo mataría", dijo sobre el presidente del Gobierno.

"Para un novelista, Sánchez es un personaje interesantísimo porque tiene todos los atributos del personaje maquiavélico: es malo, chulo, ambicioso, arrogante, cínico... es un tipo muy interesante", dijo con la perspectiva de un escritor que busca crear personajes interesantes. "Si mi hija se casara con él no estaría muy contento", bromeó. "A ver dónde nos lleva, porque va a ganar, nos tiene pillado el punto y ha aprendido mucho. Y porque mira lo que tiene en frente...", comentó. "¿Me interesa James Bond no me va a interesar Sánchez?", apuntó.

Pablo Motos quiso saber qué piensa sobre el resto de políticos. "¿Pablo Casado también te parece interesantísimo?", planteó el presentador de El Hormiguero. "En España se vota en contra. Cuando Sánchez meta la pata, que lo hará, la gente votará contra Sánchez. Y si Casado está ahí, le votarán", pronosticó.

"Pablo Iglesias nunca me ha gustado, pero era un tío que culturalmente era interesante"

Sobre el ascenso de Vox, Pérez-Reverte analizó que "la izquierda allana el camino a los movimientos de extrema derecha". Y añadió. "La ultraderecha tiene desgraciadamente mucho futuro en Europa".

En su repaso, el escritor también habló de Pablo Iglesias. "Nunca me ha gustado, pero era un tío que culturalmente era interesante", dijo. "Puedes no estar de acuerdo con él, pero era de una estatura política, merecía la pena. Gente de ese nivel no hay. No hay. Y en la derecha no hay. Yolanda Díaz sí me parece muy interesante, en todos los sentidos".