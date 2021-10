El infierno de José Antonio tras su paso por 'Pasapalabra': "Me han llamado 'maricón', 'repelente' e 'insoportable"

José Antonio Valdés y Jesús Estrada fueron los dos concursantes que relevaron a Sofía Álvarez y Marco Antonio después de que la primera lograra hace poco más de una semana alzarse con el gran bote de Pasapalabra. Sin embargo, el primero de ellos cayó eliminado el pasado viernes en la Silla Azul frente a Orestes Barbero, que ha regresado al fin al concurso de Antena 3.

Ahora, días después de que fuera expulsado del concurso, José Antonio ha querido romper su silencio y denunciar la ola de odio que recibió durante los días en los que estuvo participando el programa. El joven de 36 años ha creado un hilo de Twitter en el que desgrana paso a paso cómo vivió el recibir tantas críticas sin motivo.

"Hacía que mucha gente sintiera la necesidad de insultarme, ¡incluso citándome, para que me enterara bien de que me odiaban", empieza diciendo el periodista. "Partamos de la base de que cualquiera (¡faltaría más!) puede escribir lo que le dé la gana, incluso insultarme si es lo que le parece bien. Lo de citarme ya me parece menos sano. ¿Sería eso lo que haría el insultador si me encontrara por la calle?", se plantea.

"¿Cómo se canaliza tanto odio?": la reflexión de un concursante de 'Pasapalabra'

José Antonio ha desvelado que los insultos más repetidos eran "maricón", "repelente", "pedante" o "insoportable". Irónicamente, el también farmacéutico ha asegurado que los insultos eran realmente "descripciones" porque "todas estas palabras se ajustan estrictamente a la realidad". "De hecho, ni siquiera se puede considerar un insulto 'maricón' (¡y eso que era el primero en orden de frecuencia!) pues un 'maricón' no es más que un varón que se enamora de varones. Presente", dice en otro tuit.

"Después de generar tanto odio como para necesitar escribirlo en un tuit más o menos agresivo, ¿qué hace el autor del tuit? ¿Se prepara una infusión? ¿Hace los deberes de mates? ¿Sale a dar un paseo?", reflexiona. "¿Cómo se canaliza el odio generado por un mamarracho que ha concursado en Pasapalabra, al que no conoces de nada, pero que genera esa rabia a muchos tuiteros e instagrameros? Y, mejor aún: ¿qué le pasa a este siglo XXI que hace que nos surjan estos odios?", añade.

Valdés quiere dejar claro que lo que le ha ocurrido en las redes sociales nada tiene que ver con lo que se ha encontrado por la calle: "Gente cariñosísima. El que ha disfrutado conmigo en Pasapalabra me para y me saluda con un buen recuerdo, y al que no le he gustado no me hace ni caso. Lo normal",

Desde el primer día que aparecí en Pasapalabra (¡y solo fueron tres, cuatro si contamos en el que me fui!) surgió una ola de odio en redes que hacía que mucha gente sintiera la necesidad de insultarme, ¡incluso citándome, para que me enterara bien de que me odiaban! — Jose A. V. G. (@joseantvaldes) October 5, 2021

Los insultos, por orden de frecuencia, eran "maricón", "repelente", "pedante" e "insoportable", con lo que podemos concluir que más que insultos eran descripciones, porque todas estas palabras se ajustan estrictamente a la realidad. pic.twitter.com/B0ptv9Y6Tb — Jose A. V. G. (@joseantvaldes) October 5, 2021

De hecho, ni siquiera se puede considerar un insulto "maricón" (¡y eso que era el primero en orden de frecuencia!), pues un "maricón" no es más que un varón que se enamora de varones. Presente ???????. — Jose A. V. G. (@joseantvaldes) October 5, 2021

O sea, ¿cómo se gestiona posteriormente ese odio? Cuando uno discute con alguien en persona, la rabia generada se canaliza en la discusión y, posteriormente, en las consecuencias de la discusión: o te reconcilias con el discutido o no. — Jose A. V. G. (@joseantvaldes) October 5, 2021

Y todo esto es cosa de redes: la realidad sigue siendo igual. Por la calle la gente es cariñosísima y, el que ha disfrutado conmigo en Pasapalabra me para y me saluda con un buen recuerdo, y al que no le he gustado no me hace ni caso. Lo normal. — Jose A. V. G. (@joseantvaldes) October 5, 2021

Por cierto, que todo esto no haga parecer que en las #redes todo el mundo es igual: por descontado que la mayoría de mensajes que he recibido han sido mensajes amabilísimos y llenos de cariño. Yo he procurado contestar a todo el mundo. ¡Perdón si me he dejado a alguien! ???????????? — Jose A. V. G. (@joseantvaldes) October 5, 2021

