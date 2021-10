Los ataques tránsfobos de Ylenia Padilla a Elsa Ruiz en una bronca de lo más burda: "¿Eso es una mujer?"

Ylenia Padilla ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica. La exconcursante de Gandía Shore y GH VIP ha comenzado una guerra abierta contra Elsa Ruiz, a la que no ha dudado en atacar con mensajes tránsfobos que le han costado un aluvión de críticas a través de las redes sociales.

Todo comenzó hace unos días, cuando Ylenia decidió contra Nagore Robles: "¿Que tú me vas a calificar a mí de machista? Venga, vete a la mierda, tía", dijo sobre la presentadora de Sobreviviré, a la que llamó "populista de mierda".

Elsa Ruiz, colaboradora de Nagore en el espacio de MiTele Plus, decidió defender a su compañera contraatacando a Ylenia desde el plató de su programa: "Está constipada y se le nota la voz tomadísima. Suénate o igual se te ha quedado algo taponando la nariz", dijo en un polémico comentario la periodista, que aconsejó a la audiencia que no tomasen "bebidas energéticas" como las que, según su criterio, hacen a Ylenia comportarse de esta manera.

La de Benidorm no tardó en devolverle la pulla con un mensaje tránsfobo: "¿Eso es una mujer?", tuiteó desde su cuenta personal, desatando un cruce de dardos de lo más lamentables. "Gracias Ylenia por darme la frase que quiero poner en mi lápida. Esta mujer siempre tan inspiradora", dijo en tono irónico.

La lamentable bronca entre Ylenia Padilla y Elsa Ruiz

"Es lo que tenemos las mujeres, que somos inspiración. Personaje", replicó Padilla antes de que Elsa Ruiz continuase con sus mensajes de doble sentido. "En eso estoy de acuerdo. Ninguna mujer sabe tanto de inspirar como tú", dijo la que fuera colaboradora de Risto en Todo es mentira.

Ylenia, lejos de pisar el freno, continuó con sus insultos tránsfobos hacia la cómica: "Este señor se está pasando con las insinuaciones. Me tenéis hasta el coño", escribió la valenciana. "No sé a qué señor te refieres. Pero Ylenia, te pido perdón si me he pasado de la raya", volvió a decir con sorna la humorista.

