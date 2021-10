Isabel Díaz Ayuso se moja al revelar los ministros con los que se lleva bien: "Me parece muy agradable"

Isabel Díaz Ayuso acudió este jueves, 7 de octubre, al plató de El cascabel, en Trece. La presidenta de la Comunidad de Madrid hizo un repaso de la actualidad política y social con Antonio Jiménez siendo muy crítica con los nuevos Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez. "Todo lo que hacen va encaminado a endeudar", aseguró.

Pero, quizás, la parte más jugosa de la entrevista fue cuando la dirigente del Partido Popular desveló con qué ministros o exministros se lleva bien. Luis Planas es uno de ellos. "Me parece muy agradable, es estupendo en el trato", dijo sobre el titular de la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación, mientras que también destacó a José Manuel Uribes, exministro de Cultura y Deporte.

Otro ministro que se llevó los piropos de Ayuso fue José Manuel Albares (Asuntos Exteriores). La presidenta afirmó que es "eficaz por lo que le he visto en algunas cuestiones, como cuando hemos defendido la declaración de Madrid como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO".

Ayuso se sincera de Sánchez: "Siempre ha sido correcto y amable"

En la otra cara de la moneda se encuentra la precedesora de Albares, Margarita Robles. "Me ha decepcionado por cómo habló y utilizó el asunto de las residencias, me ha mostrado que, aunque el trato en persona es bueno y agradable, es distinta", declaró.

Para Salvador Illa también tuvo: "Siempre lo digo un poco de broma, pero es verdad. Al principio de la pandemia intenté entenderme más con algunos sectores del Gobierno pero era imposible, casi perdí el tiempo. Con él fue imposible, ni una mala palabra ni una buena acción".

Por último, Isabel Díaz Ayuso habló del trato que tiene con Pedro Sánchez, su archienemigo en el tablero político. "Siempre ha sido correcto y amable. Pero es verdad que después he tenido un par de reuniones con él y he visto que las cosas han sido distintas a lo que habíamos hablado o no ha hecho mucho caso de lo que le he pedido, pero de trato amable".

