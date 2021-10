La 'rajada' de José María García sobre Ayuso que se ha hecho viral ya tiene respuesta de la presidenta madrileña

José María García ha hecho unas explosivas declaraciones en la televisión regional de Castilla y León sobre Isabel Díaz Ayuso que ya han tenido respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

García hizo referencia a la clase política de hace años en comparación con la actual y mencionó ejemplos como Fraga y Guerra que, independientemente de sus posturas, eran, a juicio del periodista, "dos tipos preparados, cultos, uno de ellos valiente, que valorabas, admirabas y respetabas".

"¿Hoy cómo vas a respetar a estos chiquilicuatres? Si se pegan como verduleras en el Congreso, si se insultan como gente absolutamente tirada", dijo el comunicador sobre unos políticos que "de golpe y porrazo llegan a la gloria por cualquier banalidad, por cualquier gilipollez".

"Tú hablas 15 minutos con Ayuso y dices: pero coño, si no hay una cosa mejor en este país vamos a cerrar la tienda"

García apuntó directamente a Ayuso. "Si los que nos están viendo o los que la votan conociesen quién es esta señora. El último trabajo de Ayuso es llevar la cuenta de Twitter del perro de su protectora. El perro se llamaba Pecos, me parece. Ayuso llevaba esa cuenta. De ahí pasa a la Comunidad, presiden la Comunidad. Y resulta, que se ha dado cuenta, eso es una habilidad suya, la pandemia. El mundo de la hostelería, bares y demás arruinados y hace gestiones que la encumbran", dijo. "Tú hablas 15 minutos con Ayuso y dices: pero coño, si no hay una cosa mejor en este país vamos a cerrar la tienda", espetó García.

Ayuso ha sido preguntada por estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada este viernes. La presidenta madrileña ha sido muy escueta en su respuesta. "No las he escuchado ni tengo por qué entrar a valorarlo, ¿no? No creo que lo merezca", ha sentenciado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

José María García onfirepic.twitter.com/OIEYSpaCIN — José Vico ???? (@josevico4) October 6, 2021