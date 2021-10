Risto Mejide, de jurado a presentador en sus 15 años en televisión: "Me decían que no duraría más de tres meses"

Risto Mejide está de aniversario en televisión. Hace 15 años que el presentador debutó en Operación Triunfo, el concurso que le dio una fama extraordinaria por su papel como implacable juez, una figura que hasta ese momento no era tan habitual.

"Hoy se cumplen exactamente 15 años de mi primera intervención en OT", ha recordado Mejide a través de una publicación en Instagram. "Tenía más pelo, menos gusto para las camisas y ninguna idea de lo mucho que me cambiaría la vida", ha escrito.

"Jamás dejes que te digan lo que tienes que hacer (aunque te lo diga un jurado vestido muy hortera)", apunta Mejide. "A mí me decían que no duraría más de tres meses en la tele. Hoy no sólo sigo ahí, sino que sigo aprendiendo cada día de la que ya se ha convertido en mi trabajo y mi pasión. ¡Seguimos!", ha apuntado.

Risto: 15 años en televisión y un cambio de cadena, con vuelta

Después de aquel trabajo en Operación Triunfo, Risto comenzó una trayectoria profesional en televisión en la que ha combinado su rol de juez (Tú sí que vales, Got Talent, Factor X) con el de presentador (G20, Viajando con Chester, All you need is love). Ahora es uno de los pilares de la parrilla de Cuatro, al frente de Todo es mentira y Todo es verdad.

En estos años, llegó a cambiar de cadena y fichó, en 2015, por Antena 3 después de una tormentosa salida de Mediaset. Al año, estaba de vuelta en el grupo audiovisual donde ha desarrollado la práctica totalidad de su recorrido ante las cámaras.

