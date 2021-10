'Secret Story' pone todo el peso del programa en Adara y Frigenti a falta de que Cristina y Luca animen las tramas

Cristina Porta y Miguel Frigenti fueron los grandes protagonistas de Secret Story hasta la llegada de Adara. La concursante madrileña, ganadora del último GH VIP, se ha convertido en el eje principal del reality. Las tramas empiezan a girar sobre ella y el formato lo potencia sabiendo el tirón que tiene y la legión de fans que la apoyan.

Este jueves, Adara recibió la llamada telefónica de su expareja, Rodrigo Fuertes, después de que el joven charlase unos minutos con Jorge Javier Vázquez para explicar los motivos de su ruptura. "Hay cosas en las que no nos entendemos. No es que no nos queramos. La cosa es mucho más sencilla: lo intentamos muchas veces. Vimos que no salía pero eso no quita que no nos queramos mucho", dijo. A continuación, Rodri entró por teléfono en Secret Story para hablar con Adara a solas. La concursante había pedido hablar con su madre pero fue su ex quien se puso al otro lado de la línea para darle ánimos y fuerza.

En solo una semana, Adara se ha convertido (otra vez) en protagonista del reality. "Esto es GH VIP 8", reprochó Alba Carrillo hace unos días. Su llegada casi coincidió con la salida de Miguel Frigenti, quien hasta ese momento había sido la pieza fundamental de un reality que no tira como se esperaba. Aunque fue líder, este jueves anotó un 16,7%, informa Dos30. Fue su peor cuota en jueves.

Miguel, por cierto, volvió a entrar en la casa de Secret Story, pero lo hizo solo a modo de visita y disfrazado de 'Payasín', el mítico personaje de Gran Hermano, para repartir dos tartazos que acabaron en la cara de Lucía Pariente y Julen. Realmente fue uno de los mejores momentos de la noche y eso que no le reconocieron. ¿Qué pasaría si entrase de nuevo como concursante? Desde luego, fue el único que espabiló la casa durante el primer mes.

El otro punto de interés sigue estando en Cristina Porta y Luca Onestini, que cada vez están más juntos. Una historia de amor entre ellos daría vidilla. El programa propició que los dos concursantes se despidiesen a solas, pero no hubo el beso que Jorge Javier esperaba. El presentador no se cortó y se lo dijo. "Estoy pensando otra cosa que no sé si compartirla con vosotros, no lo sé", comentó. "¿Hubiera sido muy exagerado un beso? Después de todo lo que hemos visto ha sido como.... Bueno, no lo sé", añadió Jorge Javier.

El resto de concursantes... ni están ni se les espera.

