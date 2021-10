Jordi Cruz responde a las críticas tras la polémica del acento gallego en 'MasterChef': "Hay mucha gente ofendida"

Los jueces de MasterChef Celebrity se vieron envueltos el pasado lunes en una polémica después de que un sector de la audiencia criticara su imitación al acento gallego. Todo ocurrió en la prueba de exteriores, en el momento de que Pepe Rodríguez y Jordi Cruz eligieran equipo.

Con un exagerado acento gallego, Samantha Vallejo-Nágera propuso un reto a sus compañeros, que consistía en vender unos percebes intentando hablar gallego. Sin embargo, los jueces recibieron numerosos 'palos' por este momento.

Este jueves, Jordi Cruz se ha querido pronunciar a través de un directo que ha hecho en su cuenta de Instagram. "Sé que hay mucha gente que se ha ofendido por esa prueba", ha comenzado diciendo. "Podría pedir disculpas por ello. Yo las pido, pero la intención del programa nunca es meterse con ningún tipo de dialecto ni de zona. Al contrario, es darla a conocer".

"Pepe está todo el día intentando chapurrear inglés cuando lo habla fatal. Quiere hacer gala y queda ridículo. Igual que cuando Samantha nos pone a vender percebes en gallego, lo hacemos fatal y hacemos el ridículo", ha intentado explicar para restar importancia a la polémica. "No nos metemos con el gallego, hacemos el ridículo porque no lo hablamos".

"Si hemos hecho una prueba y ha parecido ridícula, es nuestra culpa, somos unos ridículos, unos absurdos, lo hemos hecho fatal y ya está", proseguía aclarando que el gallego es un "idioma precioso" al igual que el "catalán, el castellano o el francés".

Jordi Cruz ha terminado diciendo lo siguiente: "No son unas disculpas, no pretendo pedirlas porque tengo tantos amigos y me gusta tanto Galicia que no es la intención. Pero si alguien se ha sentido agredido por nuestra falta de saber gallego y lo mal que lo hablamos, mil perdones".

