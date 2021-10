Tensión entre Marisol Galdón y Paz Padilla: "¿Pero el libro lo has escrito tú de verdad?"

Marisol Galdón reapareció hace unos días en Sálvame para contar su dura situación profesional, ya que se encontraba sin trabajo después de toda una vida dedicada a la comunicación en distintos medios. La periodista ha comenzado a colaborar en el programa Los Teloneros (Cuatro), que este jueves ha recibido la visita de Paz Padilla.

Lo curioso es que una y otra se conocían desde hace más de dos décadas y así lo ha contado Galdón en una situación en la que se ha respirado cierta incomodidad, especialmente al comienzo de la entrevista.

Lea también: Belén Esteban, contra Paz Padilla por cuestionar la boda de Anabel Pantoja: "Me parece fatal que diga eso"

"Ah, ¿pero ha escrito un libro Paz Padilla?", ha soltado Galdón cuando Antonio Castelo ha explicado que el motivo de la entrevista era el éxito de la presentadora en las librerías. "¡Pero si es un bestseller!", ha dicho el presentador. "Si lo preguntas es que no miras nada, porque es lo más vendido".

"Nos conocimos hace 25 años en Cope y hoy ni me ha saludado"

Acto seguido, Marisol Galdón ha contado que trabajaron juntas en 1995. "Nos conocimos hace 25 años en el programa de Antonio Herrero en Cope. Y hoy, ni me ha saludado...", ha espetado la colaboradora ante Paz Padilla. "Perdóname, Carmen". "Me llamo Marisol", ha corregido Galdón. "Marisol, has entrado con Mediaset en vena", ha bromeado Miguel Lago, el otro presentador del programa.

Lea también: Rajada de Laura Fa: llama "desubicada" a Paz Padilla, "antigua" a Chelo García Cortés y de Ana Rosa "no puedo decir lo que pienso"



Ahí no se ha quedado la cosa, porque poco después Marisol Galdón ha vuelto a preguntar por el libro. "¿Pero lo has escrito tú de verdad?", ha lanzado. "Sí, no tengo un negro. Hombre, he tenido ayuda de mi sobrino, porque no tengo tiempo. Nos reuníamos y hablábamos". "¿Tú le dictabas?", ha insistido Galdón. "Él me ha ayudado. Cuando montas un libro, siempre hay un redactor que te ayuda", ha apuntado Paz Padilla. "Yo no. Voy a publicar mi tercera novela y la he parido toda yo", ha sentenciado Marisol Galdón.

La entrevista ha seguido por otros derroteros: la muerte, las mujeres cómicas, los límites del humor o las críticas en las redes sociales. "Twitter es una mierda", ha manifestado Paz Padilla quien, antes de salir del plató, se ha despedido de los presentadores y de Marisol Galdón: "Sonsoles, gracias, me alegro de volver a verte".

Entidades Paz Padilla Presentadora de televisión Presentadora de televisión