Ylenia ataca de nuevo a Mediaset y le manda un mensaje a Nagore Robles: "Os ven vuestros padres y da gracias"

Este martes, 5 de octubre, Ylenia volvía a cargar contra Mediaset. En uno de sus últimos videos publicados en redes sociales, la de Benidorm se dirigió duramente contra Nagore Robles y Sobreviviré: After Show, el programa que conduce la vasca.

"La otra, la Nagore. ¿Qué tú me vas a calificar a mí de machista? Venga, vete a la mierda, tía", criticó la exparticipante de Gandía Shore. "Mira a quién llevó el otro día a su programita, mira cómo afrontaba las machistadas y las misoginadas que soltaba. Venga hermana, populista de mierda".

Tras emitir el vídeo, Elsa Ruiz, colaboradora del espacio de entretenimiento, imitó y comentó la voz de Ylenia: "Está constipada y se le nota la voz tomadísima. Hija, suénate, o igual se te ha quedado algo taponando la nariz, no lo sé, no lo sabemos. Lo importante es, queridos telespectadores, que no os paséis con las bebidas energéticas cuando hagáis un directo porque os puede pasar esto".

Ylenia ataca de nuevo a Nagore Robles: "Os ven vuestros padres y da gracias"

Nagore, por su parte, dejaba su postura clara ante la de Benidorm: "Honestamente, a mí Ylenia ahora mismo me da lástima, y yo no voy a cargar contra ella. La verdad es que sus insultos y sus historias no me afectan".

Pero la excolaboradora de Sálvame no se ha quedado callada y ha vuelto a contestar este miércoles, esta vez, a través de un mensaje a Iban García, uno de los colaboradores del programa de Telecinco. "A pastar, muertos. Os ven vuestros padres y da gracias", ha sentenciado Ylenia Padilla en su Instagram.

