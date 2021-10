Laura Fa vuelve a la carga: "España debería pedir perdón por la conquista de América"

Miguel Lago y Antonio Castelo recibieron este miércoles la visita de Laura Fa, una de las colaboradoras revelación de Sálvame durante los últimos meses. La periodista ha sorprendido a muchos por su capacidad de 'meterse en fregados' al opinar de forma abierta y contestataria sobre diversos temas de la actualidad del país.

Los Teloneros de Cuatro invitaron a la tertuliana de Telecinco para comentar con ella algunas polémicas del momento político actual que se vive en España. Nada más presentarla, Lago preguntó a la catalana si creía que España debía pedir perdón a América por la conquista.

"Sí", respondió rotunda Laura Fa. "¿En serio?", preguntó extrañada Carmen Lomana. "¿Por qué?", se interesó el presentador. "¿Quieres que te pegue un rollo de todo lo que se hizo cuando se conquistó América? Cómo se evangelizó y se cargó las tradiciones...", explicaba mientras los humoristas la interrumpían. "Sí, sí, cuéntalo", le pedían al tiempo que ella decía que "no tenía ganas".

La sorprendente opinión de Laura Fa sobre Puigdemont: "Debería echarse a un lado"

Laura Fa confirmó a Los Teloneros que era una "independentista de corazón". "Es un sentimiento. Adoro mi país, mi lengua... Me encanta trabajar en Madrid, pero preferiría trabajar en Cataluña. Y deberíamos pensar por qué muchos no trabajan en Cataluña: los catalanes somos acomplejados, tendríamos que hacer faranduleo, alegría, fiesta... No podremos ser independientes hasta que no tengamos un star system catalán", explicó a Gabriel Rufián en su entrevista en La Fábrica.

Ahora, los presentadores de Cuatro aprovecharon sus declaraciones para soltarle un zasca en directo: "Te has declarado independentista, que es lo que te permite venir a trabajar a Madrid para ganar dinero", bromearon antes de preguntarle por su opinión sobre lo que está pasando con Puigdemont.

"El que hace el ridículo es el que trata de meterle dentro de la cárcel y no tiene razón", ha valorado. "Soy más de los que estuvieron en la cárcel que de Puigdemont y creo que a él le gusta llamar la atención. Creo que debería echarse a un lado para dar paso a otros que están llegando a otros tipos de acuerdos", sentenció.