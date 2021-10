Tremenda bronca entre Daniel Lacalle y Elisa Beni: "¡No me acuses de mentir por la cara!"

El economista Daniel Lacalle y la periodista Elisa Beni han protagonizado un acalorado debate en Espejo Público este jueves, 7 de octubre, a cuentas de la nueva Ley de Vivienda que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez esta semana.

Todo ha empezado cuando Beni aseguraba que se trata de una copia del modelo alemán que puso en marcha Angela Merkel. "En Alemania se ha aprobado en referéndum que se haga una ley para expropiar 240.000 viviendas, el 56% le piden a sus legisladores que expropien", ha dicho.

Inmediatamente, Lacalle ha saltado diciendo que ese dato era falso, puesto que dicho referéndum no era vinculante, hasta el punto de soltar de forma rotunda: "¡Es mentira!". "Guárdate lo de la mentira o la verdad en el bolsillo, no me puedes estar acusando de mentir por la cara", se defendía la periodista, mientras que Susanna Griso pedía que se respetaran los turnos de palabra.

Bronca entre Elisa Beni y Daniela Lacalle en Antena 3

"¿En Berlín ha habido un referéndum? Sí", insistía ella a lo que él añadía: "No es un referéndum vinculante. Dilo. ¡Contesta, contesta! ¿Es vinculante?". Ante la insistencia de su compañero de mesa, la colaboradora se ha hartado por completo y la bronca ha derivado en un cruce de reproches personales.

"Me niego a que se me impida hablar. Tus fans me dirán que grito en Twitter porque tú no me dejas hablar", ha dicho Elisa Beni. "¿Mis fans? ¿Y los tuyos?", preguntaba él sorprendido. "Los míos no dicen nada", ha contestado ella a lo que Lacalle zanjaba de forma irónica: "Son un encanto". Segundos más tarde, la periodista terminaba: "Y ándate con cuidado de volver a llamarme mentirosa, ¿de acuerdo?".

