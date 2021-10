Nyno Vargas deja en shock a Broncano al confesar lo que sucede tras las cámaras de 'Supervivientes'

David Broncano recibió este miércoles la visita de Nyno Vargas. El cantante acudió al plató de La Resistencia para promocionar su nuevo trabajo musical. Sin embargo, durante la entrevista con el humorista, dio tiempo a repasar algunos de los hitos televisivos del artista.

Y es que Broncano se llevó una gran sorpresa al saber que Nyno Vargas había sido concursante de Supervivientes 2020. El valenciano fue el año pasado el séptimo expulsado del reality de Mediaset después de aguantar 63 días en la isla ubicada en los Cayos Cochinos de Honduras.

"Me gusta porque como no veo programas de Telecinco, me los explican y es como si lo viera ahora", bromeó el presentador al tiempo que el entrevistado recordaba que su edición se emitió durante el confinamiento. "Estuve casi tres meses en una isla de Honduras, fue terrible pero una experiencia preciosa. Perdí 20 kilos", desveló el joven.

Nyno Vargas cuenta lo que ocurre tras las cámaras en Supervivientes

A la pregunta de si se sobrevive de verdad en el programa, Nyno Vargas reveló lo que ocurre cuando no están las cámaras grabando: "Te dejan pescar, tampoco hay muchos animales. Ojo que hay gente que se vuelve bastante loca. Se levantan a deshoras y empezar a chillar: '¿Por qué he venido aquí?'", contó mientras el cómico reía.

"Las dos primeras semanas deseaba que me mordiera un tiburón y me evacuaran. Me pasaba mucho que me levantaba y me daban espasmos de hambre", confesó Nyno, que acusa a sus compañeros de haberle hecho un boicot para que resultase expulsado. "Me llevo bien con 3 o 4 de los 16 concursantes que éramos. Ganó Jorge porque me hicieron un complot y me echaron. Llevaba cuatro semanas consecutivas que salía de líder, pero en el momento que caí nominado me expulsaron", lamentó el artista.

Nyno se llevó una EXCELENTE experiencia de Supervivientes. ¿Cómo era el puzzle ese? Que parece que un veterano de Vietnam.#LaResistencia @Nyno_SBR pic.twitter.com/V9HGGRaRxt — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) October 6, 2021

