"No me va a cortar el rollo": Andrea y Manuel protagonizan un doble 'edredoning' y disparan 'la luz de la tentación'

El futuro de las parejas de La última tentación sigue estando al aire tras los recientes acontecimientos. En la cuarta entrega del programa que presenta Sandra Barneda, Andrea y Manuel no se han podido resistir y han protagonizado un doble 'edredoning' en Villa Playa, a pocos metros de Roberto, novio de Andrea.

"Con Andrea lo que siento es atracción sexual. Ha habido mamoneo, ha habido toqueteo, cosas... Yo tampoco quiero forzar la situación", decía Manuel, que desde que llegó a la villa ha compartido todas las noches su cama con ella.

Tras la última fiesta, Andrea y Manuel volvían a compartir habitación. "Andrea, la que me has liado. Yo venia aquí a pasármelo bien, a pelearme con Lucía... No venía a liarme con nadie. ¡Qué grande la Andreíta!", comentaba el tentador. "Y yo venía a poner mi relación a prueba... otra vez", señalaba ella.

Andrea y Manuel protagonizan un doble 'edredoning' en 'La última tentación'

Minutos después, los jóvenes daban rienda suelta a su pasión y la 'luz de la tentación' saltaba. Al sonar la alarma, Andrea caía rápido: "Eso tiene que ver con esto, seguro". En la villa, todos se preguntaban que dónde estaban Manuel y Andrea, "a lo mejor están 'carricocheando", apuntaba Óscar con retintín. Marta y Lucía no perdieron tiempo y subieron rápidamente a la habitación de Manuel para averiguar si estaban teniendo sexo. "¡No se puede!", respondieron ellos.

"Hay un límite. Ahora mismo están penetrando o culminando el amor estos dos", anunciaba Marta a sus compañeros. La sirena continuaba sonando y mientras, Manuel afirmaba: "¡Pues a mí no me va a cortar el rollo!". El gaditano no solo siguió con su apasionado encuentro sino que a la mañana siguiente Andrea y Manuel decidieron repetir. "Es que él es muy fogoso", destacaba Andrea de Manuel.

