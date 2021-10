Un comensal de 'First Dates' sorprende a todos: "Mi prototipo es Isabel Díaz Ayuso, de cara bonita"

La política volvió a colarse en First Dates, aunque es cierto que en esta ocasión por un motivo bien diferente. Fue por culpa de César, un hombre que acudió al programa con las ideas muy claras: busca una mujer que sea culta, que hable de arte y sepa de libros.

La sorpresa llegó cuando Lidia Torrent le preguntó si tenía algún prototipo de mujer. "Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid", respondió el soltero añadiendo que le gustaban de su estilo, "así de carita bonita". César también aprovechó la ocasión para piropear a la camarera: "Sírvase decir que me gustas".

"Me gustan que sea morena, de ojos oscuros... También me gustan las mujeres con el tipo de colores azules, verdes... Y, sobre todo, que sean parecidas a mí, que les guste el arte, que se pueda conversar con ellas, que tengan un tema de conversación más allá de libros, y que no sea superficial".

César, el soltero de 'First Dates' cuyo prototipo de mujer es Ayuso

Su cita fue Alba, una mujer de 38 años que se presentó diciendo: "Busco la felicidad porque creo que la vida es muy corta, estamos aquí cuatro días y tres llueve. Así que lo mínimo es buscar un poquito de alegría para vivir". Lo cierto es que esta técnico medioambiental le agradó lo que vio en César: "Sinceramente, me ha resultado atractivo".

La conversación fluyó sobre la marcha y ambos pusieron sobre la mesa lo mucho que tienen en común. "Esos son muchos puntos a favor", subrayó Alba. Finalmente, los dos quedaron en tener una segunda cita. "Me ha parecido un chico encantador", dijo ella a lo que él certificó: "Creo que tenemos que conocernos un poquito más".

