Marina y Lucía entierran el hacha de guerra en 'La última tentación': "Con Isaac nunca hubiera sido feliz"

La relación entre Lucía y Marina parece tener salvación. Las dos examigas han mantenido una sincera conversación sobre Isaac en La última tentación. Marina se ha abierto en canal sobre sus sentimientos y la gaditana ha empezado a dudar de la lealtad de su novio.

"Te doy las gracias porque con Isaac nunca hubiera sido feliz. No te deseo nada malo", le dijo Marina a Lucía, dejando bien claro que no quiere a 'Lobo' en su vida. "Yo lo que espero es que, igual que le has dado a Isaac la oportunidad de hablar contigo y de acercarse, lo hagas conmigo", le pedía la ex de Manuel a la sevillana.

"Si yo te he hecho daño te pido perdón, pero es porque yo me he enamorado", confesaba Lucía. "Te vas a dar tú cuenta con el tiempo, pero, Lucía, para mí Isaac es un actor puro y duro. Tú puedes pensar lo contrario, pero a mí me ha hecho cosas feísimas, y si me lo hizo a mí te lo hará a ti y con la que esté", le respondía Marina alto y claro.

El acercamiento entre Lucía y Marina en 'La última tentación'

Entre lagrimas, Marina dijo que con quien estaba de verdad enfadada era con Isaac pese a que Lucia reconoció que no había hecho las cosas bien con su examiga. "Yo cambié toda mi vida por estar con él y me eché encima a mucha gente por estar con él", confesaba Marina.

En una conversación más íntima en la habitación, Lucía y Marina han continuado sincerándose. "Él se tatuó conmigo este anillo y a la semana siguiente me dejó. Si tú me quieres tanto, mínimo me coges el teléfono. Él me decía que estábamos unidos por un hilo rojo que nunca se puede romper", comentaba la sevillana.

Un día a día calcado al que vive ahora Lucía con él, según ha admitido agobiada por estar "contándome mi propia vida". "¿Nunca te ha parecido raro que después de vivir lo que vivió conmigo se fuera contigo?", preguntaba Marina. "Yo tengo la cabeza como un bombo. Me raya que me esté engañando", admitía confusa Lucía.

