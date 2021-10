El rey emérito cuelga el teléfono al programa de Risto Mejide tras hacerse pasar por periodistas franceses

"El rey Juan Carlos ha cogido el teléfono a este programa. Hemos llamado al emérito esta mañana, ha descolgado el teléfono y nos ha respondido a todo lo que le hemos preguntado". Con estas palabras cebaba en Sálvame José Luis Torá, reportero de Todo es verdad, el programa que Cuatro emitiría horas más tarde.

Sin embargo, al periodista se le olvidó contar varios detalles importantes sobre la llamada. Para empezar, su duración, ya que el emérito tardó apenas 27 segundos en colgarle el teléfono al equipo de Risto Mejide. Por otro lado, Torá no dijo que para poder contactar con el padre de Felipe VI se habían tenido que hacer pasar por periodistas franceses.

"¿Cómo habéis conseguido dar con él?", preguntaba Risto Mejide a su compañero. "La biografía acrítica que se ha publicado hoy en Francia nos invitaba a querer saber cuál era exactamente la opinión del rey emérito sobre todo lo que se dice en ese libre. Nuestro trabajo como periodistas era intentar contactar hablar con él y eso hemos hecho", empezó justificando José Luis.

"Tenemos su teléfono y lo primero que hemos querido hacer es llamarle. Sabíamos que, en un primer momento, él no atendía a medios españoles después de la última conversación no autorizada por parte de otro medio. Sabíamos que iba a ser complicado hablar con nuestro propio teléfono. Yo le he llamado con el mío y ha sido imposible contactar con él", continuó alegando.

El engaño del reportero de Risto al rey emérito

Finalmente, el reportero desveló 'el truco' que utilizaron para dar con Juan Carlos I: ¿Qué hemos hecho? Cómo estamos en Francia, mi compañero, operador de cámara, ha querido llamarle a través de su teléfono e identificarse como un periodista francés. Eso sí, no hemos querido engañarle en ningún momento. Le hemos dicho que somos periodistas y que queríamos saber cómo se encontraba y cómo recibía todas estas palabras", se explicó el periodista.

En ese momento, el programa emitió una escueta conversación telefónica en la que el emérito intentó cortar la charla al saber que se trataba de un periodista. "No tengo nada que decir", respondió tajante el Borbón. "Yo quería saber cómo está. ¿Se encuentra bien?", insistió el reportero de Cuatro. "No tengo nada que decir, pero poco importa", se limitó a responder el interlocutor desde los Emiratos Árabes que, segundos después, colgó el teléfono.

"Es una conversación breve, pero a nosotros nos han llamado la atención dos puntos. Primero la decepción de saber que era un periodista francés. Igual no estaba esperando esa llamada, sino otra desde Francia. Y la segunda, lo de 'poco importa'. ¿Cómo que cómo importa?", reflexionó desde el plató Risto Mejide. "Ha dicho muchas cosas con muy pocas palabras. Se ha mostrado como una persona que se siente abandonada, da casi un poco de pena", añadía Javier Chicote.

