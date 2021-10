Christofer estalla contra Fani, pero siguen en el reality: "Era el cornudo de España, ahora soy el doble cornudo"

Fani y Christofer se vieron las caras en la hoguera de confrontación de La última tentación después de que ella se diera un beso en el anterior programa con Julián, el pretendiente con el que supuestamente se llevaba fatal tras conocerse en la primera edición del programa.

Fani y Christofer vieron juntos las imágenes de ella durante una de las fiestas, cuando comenzó a bailar de forma muy acaramelada con Julián. Christofer no daba crédito. "Yo no quiero estar contigo", espetó.

Hubo un momento en que Fani se puso a la defensiva. "Yo no quiero estar con una persona que me tiene todo el día cohibida y estoy contigo", comentó. La situación fue más tensa cuando Christofer empezó a imitar los bailes de Fani en la villa. "Ahí, pim pam, zorreando, poniendo el culo en pompa a los chicos", decía el concursante.

"¡Qué puto asco!", estalló cuando vio el beso de su novia con Julián, y eso que ella explicó que en realidad no le gustaba. "¿Si te llega a gustar te lo follas?", gritó él.

"No hay nada más que romper"

A continuación, Sandra Barneda habló con ellos y Fani reflexionó. "Es que a lo mejor tú no eres el hombre de mi vida porque tú no me complementas en nada. He tenido mil broncas contigo y a lo mejor tenía que pasar esto para que nuestra relación se termine porque no tengo los huevos necesarios de dejarte, porque siempre vuelves".

"Me siento como una mierda, ella hace que me sienta así haciendo eso. Aquí justamente, cuando sabe que para mí esto ha sido el dolor de mi puta vida. Aquí me rompió el corazón", explicó el concursante, dolido por la primera vez que sufrió en el programa pero, sobre todo, por la segunda. "No hay nada más que romper".

Lo curioso es que, después de tanto dolor, Fani pidió a Christofer una oportunidad más para continuar en el programa y que le pudiera demostrar... algo. Él se la dio y ambos siguen en el reality.

