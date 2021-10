"¿Me vas a dejar hacer el programa?": Sonsoles Ónega corta 'Ya es mediodía' y regaña a un colaborador

Sonsoles Ónega ha tenido un rifirrafe este miércoles, 6 de octubre, con Israel García Juez, uno de sus colaboradores. Todo ha comenzado cuando la presentadora mostraba a la cámara una bolsita de cenizas del volcán de La Palma que se vende en una página de subastas por 20 euros.

"Hay gente que hace negocio con el drama que hay con el volcán en erupción", ha dicho muy seria, para cortar en seco y dirigirse a su tertuliano: "Ahora te pregunto, Israel, porque me llevas poniendo caras desde que hemos empezado. A ti te parecerá muy bien, pero es que puede ser delito".

"Me parece bien si ese dinero repercutiera sobre los damnificados de La Palma", se ha justificado él a lo que ella ha replicado: "No querido, quien coge y subasta esto es para él, o te crees que va a repartir los 20 eurillos". "Hay corazones en el mundo liberal, pero hay que decirle a la gente que tenga la certeza de que eso es volcán de La Palma y no la ceniza de un puro de un taxista", volvía a rebatir el periodista.

Minutos más tarde, la presentadora ha vuelto a chocar con su colaborador. Ha ocurrido cuando Sonsoles daba paso a un tema sobre el rey emérito. "Lleva ocupando portadas de los periódicos, aquí ABC", decía mientras a García Juez se le escuchaba decir: "Periódico monárquico de referencia".

"¿Me vas a dejar hacer el programa, Israel García Juez?", saltaba muy molesta Ónega a lo que él respondía: "Para un día que me traes déjame un poco de cuartelillo". "Pues si quieres lo haces tú y tranquilamente me haces el audio 2 y todo el programa", terminaba ella.

Entidades Sonsoles Ónega Periodista y presentadora Periodista y presentadora