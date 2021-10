Bertín Osborne arremete contra el Papa Francisco desde Telemadrid: "Es un bocazas, no lo puedo ni ver"

Bertín Osborne ya se ha estrenado en Telemadrid, después de hacerse oficial que la cadena autonómica dará cabida en su programación El show de Bertín, programa que el artista conduce en Canal Sur y cuya segunda temporada acaba de estrenarse recientemente.

Lea también: Telemadrid también cierra el fichaje de Florentino Fernández tras incorporar a Bertín Osborne a su prime time

Telemadrid no producirá una nueva versión para el público local, sino que directamente reemitirá la versión original de El show de Bertín de la televisión andaluza. Pues bien, este miércoles, 6 de octubre, el presentador ha acudido al plató de Buenos días para promocionar el espacio.

Bertín Osborne se estrena en Telemadrid haciendo un 'traje' al Papa Francisco

"Es un programa que es un cachondeo, que no tiene guion. Cada día pasan cosas que no están previstas. La bromita de ahora es que a mí me dan sorpresas", ha asegurado Bertín recordando algunos de los invitados que ha tenido: Joaquín, Los Morancos, Paz Padilla... "Pensé que ibas a decir al Papa Francisco", ha espetado Ricardo Altable haciendo que el cantante estallara.

Lea también: Joaquín Prat pone en apuros a Alberto Garzón al preguntarle por el precio de la luz: "Usted era muy beligerante"

"No me jodas, 'ni matao'. Vamos yo no le pienso invitar, o sea, que no va a venir. No lo puedo ni ver", ha asegurado. "Es que no lo puedo ni ver porque es un bocazas y no hace más que lanzar estupideces. Me parece que es una catástrofe de Papa", ha dicho. "Ya la empezó liando en Venezuela y ahora la termina liando en España, no puedo ni verle".

En #BuenodDiasTM @BertinOsborne : " Al Papa no lo invitaría nunca , no lo puedo ni ver, es un bocazas" #Momentazo pic.twitter.com/gS1MxxbQzh — TVMASPI (@sebas_maspons) October 6, 2021

Entidades Bertín Osborne Actor y cantante Actor y cantante

Relacionados La nueva cúpula de Telemadrid destituye también a Nacho Aranda como Jefe de Deportes