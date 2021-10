Jorge Javier enfurece contra Hacienda: "No hay organismo más injusto; si quieren, pueden destruirte la vida"

Sálvame se ha hecho eco este miércoles de la noticia que apunta a que la Fiscalía del Tribunal Supremo está preparando el archivo de las diligencias de investigación en torno a Juan Carlos I y la finalización de las pesquisas.

Esta decisión se baraja teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era inviolable, que otros habrían prescrito y que hay una falta de peso probatorio en otros, sumado a que se han dado dos regularizaciones fiscales por alrededor de 5 millones de euros.

La noticia ha causado un gran revuelo entre la sociedad y María Patiño ha asegurado que existen artículos en prensa que vaticinaban que esto iba a ocurrir. "Para mí, esto es una preparación para su vuelta y para darle el lugar que se le quería dar desde el primer momento. Tengo la sensación de que a los españoles nos han querido timar, dándonos a entender que había una investigación real que jamás iba a concluir", ha dicho enfadada la periodista.

Jorge Javier estalla contra Hacienda tras la polémica con Juan Carlos I

En ese momento, Jorge Javier, que había permanecido en silencio, saltó indignado: "Aquí quiero decir algo. Ante Hacienda no todos somos iguales. Directamente. No hay organismo más injusto que Hacienda. Dependes de alguien que te puede destruir la vida. Lo peor que te puede ocurrir es que aparezca Hacienda, porque, como quieran destruirte la vida, te la destruyen de una. No hay organismo más injusto", repitió el presentador muy enfadado.

"La gran reforma que se tiene que hacer en este país es la de Hacienda. Hablo de mí: yo, que tengo posibilidades y estoy bien posicionado, me pueden destrozar, imagínate la gente que no tenga recursos", destacó el catalán, que ve indignante que al emérito se le avisase de que iban a investigarlo para que pudiera hacer las regularizaciones pertinentes. "Si nos hubieran avisado, no se hubieran producido los grandes cataclismos que se han producido con gente que está en la ruina y que no va a levantar cabeza en su vida", ha añadido.

"¿A quién se le avisa y a quién no? ¿Al rey por qué se le avisa? Deberían preguntarnos a todos si tenemos buena voluntad o no", se quejó. "Y luego tendríamos que hablar también de las bonificaciones que se llevan los inspectores por abrir o cerrar expedientes... Llegan las fiestas y les pagamos los regalos de Navidad y los colegios en EEUU los contribuyentes con las bonificaciones", remató el presentador antes de saltar a otro asunto.

