"Estoy flipando": Pedrerol se dirige a Cristina Pardo por las palomas que presiden el plató de 'El chiringuito'

El chiringuito de Josep Pedrerol vivió un momento surrealista en los últimos instantes de programa en la madrugada de este miércoles, 6 de octubre. Una vez más, la tertulia presumía de la nueva grada que ha preparado para que el público regrese al plató año y medio después, lo que despierta los nervios tanto en el presentador como en los colaboradores.

Pedrerol recordó entonces el mal trago que pasó cuando un señor se durmió en directo. "Luego se despertó y nos criticó diciendo que esto era muy aburrido", dijo añadiendo que se estaba peleando con la cadena para que diera más tiempo a la tertulia para que así los espectadores puedan despedirse al final, como ya ocurría en el pasado. "Por el tema Covid lo haremos con un micrófono pértiga", pidiendo al equipo que la mostrara.

Pero el asunto derivó en otro cuando alguien dijo: "No está la pértiga, pero sí la paloma". En ese momento, el presentador alzó su mirada hacia la parte superior del estudio. "Pero, ¿cómo se ha metido ahí? Yo estoy flipando un poco", decía mientras la cámara enfocaba lo que aparentaba ser una paloma real. "¿De quién es la paloma esta?", preguntó Pedrerol a Fran, su realizador.

Josep Pedrerol se dirige a Cristina Pardo: "¡Qué se lleve las palomas!"

"Tengo entendido que es del decorado de la Pardo", dijo Fran aclarando que "no se ve, pero detrás se mantiene el decorado de este programa [Liarla Pardo] y tenían eso ahí. No sé muy bien por qué". "Si Cristina Pardo se ha ido ya a otro programa, a Más vale tarde, que se la lleve", apuntó Pedrerol. Lo curioso es que no había solo una paloma, sino cuatro.

"¿Había palomas en el programa anterior?, preguntó una vez más el catalán sorprendido. "¿Había un palomar?". "Si te cambian de programa, llévate la fauna", bromeó José Luis Sánchez insistiendo a que la presentadora se las llevara a Más vale tarde. "Lo que pasa es que a Iñaki López las palomas...", zanjó Pedrerol para ahora sí, mostrar el micrófono de pértiga. Es precioso decir que El chiringuito se emite desde el plató en el que antes se hacía Liarla Pardo.

