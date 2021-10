La llamativa advertencia de Orestes a Jesús en pleno rosco de 'Pasapalabra': "No me gusta jugar con dobleces"

La audiencia de Pasapalabra se llevó este martes una gran sorpresa por lo que hizo Orestes Barbero en mitad del Rosco. Muchos se quedaron atónitos al ver cómo el burgalés se giraba hacia su compañero en medio de la prueba final del programa para lanzarle una seria advertencia.

El joven, que regresó hace unos días al concurso en el que dio el salto a la fama, logró quedarse a tan solo 3 palabras del bote cuando aún le faltaban 65 segundos por delante. "22 aciertos, ningún fallo y te queda un programa por delante", bromeó Roberto Leal, recordándole que tenía mucho tiempo para pensarse las letras que le faltaban.

A partir de ese momento, Orestes comenzó a pasar el turno hasta que Jesús logró empatarle a 22 respuestas correctas. Eso sí, este tenía menos tiempo en su marcador y llegó a este punto con 27 segundos por delante, mucho menos que su oponente.

El gesto de honestidad de Orestes con Jesús: "¡Qué grande!"

El presentador informó a ambos de la situación de cada uno y Orestes le pidió la palabra para decirle algo a Jesús. "Quiero decir una cosa. Tengo opciones para dos de ellas y una tercera, que tendré que lanzar un apellido al azar. Pero que sepas que en algún momento arriesgaré, por si tu quieres lanzarte. De momento, no me voy a lanzar", dijo el joven, descubriendo sus cartas. "¡Qué grande!", elogió Roberto Leal.

"A mí no me gusta jugar con dobleces", admitió Orestes, informando a Jesús de su estrategia para que este lo tuviera en cuenta de cara a desarrollar la suya con las últimas palabras que le faltaban. De este modo, el ingeniero informático debía también arriesgarse y no plantarse con 22 aciertos.

"Esto me compromete un poco, así que en algún momento tendré que arriesgar", admitió el concursante, que finalmente falló en las tres palabras que le quedaban. Orestes, tal y como había prometido, logró un acierto más, pero falló en su penúltima respuesta, por lo que se quedó a dos del bote. Este miércoles, Jesús deerá enfrentarse a la Silla Azul.

