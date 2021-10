"¡Joder! ¡La virgen santa!": el enfado de Chicote al probar una 'paella valenciana' en Londres

Alberto Chicote viajó hasta Londres para comprobar en primera persona la verdadera realidad de la Spanish Food en la segunda entrega de la cuarta temporada de ¿Te lo vas a comer? El popular cocinero acabó desesperado tras probar varios platos que son ofrecidos como gastronomía española.

En primer lugar, el presentador quiso degustar las paellas, la "joya de la corona" de nuestra oferta. "¡Joder! ¡La virgen santa! Creo que no he comido un arroz peor que este en mi vida", soltó Chicote delante de un puesto de "paellas del demonio" en Londres. Similar reacción tuvo al probar otra en un mercado: "El arroz se ha quedado duro, la textura es plástico, no hay un sofrito base, no hay azafrán...".

A continuación, el programa mostró la visita de Chicote a a un restaurante, en el que se incluye la paella en su carta. "¿Esta es la paella valenciana? Menos mal que vives en Londres. Si vivieses en España te tendrías que esconder en un agujero", le dijo al jefe de cocinas. En otro sitio, ocurrió lo mismo. "¡Alucina pepinillos!", soltó.

La 'Spanish Food' desespera a Chicote: "¡No hay quien se lo coma!"

Tras visitar un local del chef español Quique Dacosta, en el que la paella era un "espectáculo", Chicote reflexionó: "Después de todo lo que he visto, al cliente inglés que venga y vea esto se le tienen que poner los ojos... Lo que me jode es que aquí digan que esto no es paella".

Lea también: Ana Rosa Quintana mete un corte a Pablo Casado que no se esperaba: "Han sido ustedes"

El cocinero también degustó en otro restaurante una fabada, unas croquetas, unas berenjenas empanadas y una tortilla de patata: "¡La madre que me parió! No hay quien se la coma", dijo. Por último, Chicote cató una serie de productos que venden en supermercados ingleses como españoles. "Es infame. El sabor es desagradable. No sabe a España por ningún lado", aseguró.