Ana Rosa Quintana mete un corte a Pablo Casado que no se esperaba: "Han sido ustedes"

Ana Rosa Quintana ha entrevistado este miércoles a Pablo Casado, presidente del PP, después de cerrar el pasado fin de semana la convención de su partido. Uno de los primeros asuntos que ha puesto sobre la mesa la presentadora de Telecinco ha sido el reciente 'culebrón' entre Génova e Isabel Díaz Ayuso por la presidencia del PP de Madrid.

"Vaya numerito", le ha reprochado la presentadora en referencia a este tema, que centró el debate político durante varios días. "¿Este asunto está callado pero está latente o se ha solucionado?".

"Quienes quieran enfrentarnos pinchan en hueso", ha respondido Casado, que se ha encontrado con una rápida respuesta de Ana Rosa. "Han sido ustedes mismos en este caso", ha dicho la presentadora, teniendo en cuenta que la polémica creada en el PP surgió de forma interna cuando surgió la posibilidad de que Almeida confrontase con Ayuso por el liderazgo en Madrid.

"Yo no puedo opinar sobre procesos electorales. Yo no puedo opinar sobre quién tiene que ser presidente del PP en Madrid, Ávila o Segovia", ha dicho Casado, que también ha querido dejar claro que "los plazos son los fijados hace año y medio". "Pero las primarias se pueden hacer a principio de año o en verano", ha apuntado Ana Rosa, ya que otro de los temas que se debatían era cuándo se celebraba el congreso de Madrid.

"Pero esa no es la cuestión. La cuestión era que yo apoye a Isabel o a Juanma o a Almeida o a Feijoó... No he hecho otra cosa. Antes de lanzar una alternativa me he recorrido España diciendo lo bien que estamos gobernando en Ayuntamientos y autonomías", ha seguido Casado.

Ana Rosa: "Hombre, es el presidente del partido, tendrá que opinar"

"¿Va a cambiar [el liderazgo] en algunas autonomías? Extremadura u otros sitios", ha proseguido Ana Rosa sobre la situación del PP en algunas regiones. "Tampoco puedo opinar", ha dicho Casado. "Hombre, es el presidente del partido, tendrá que opinar". "A los españoles estos debates de los partidos no les importan nada", ha intentado salir del paso Casado, que ha vuelto a encontrarse con una respuesta de Ana Rosa. "Claro que le importa a la gente. A los militantes del PP y a la gente en general".

