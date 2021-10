Penélope Cruz se sincera como nunca y confiesa a Pablo Motos su mayor miedo: "Pienso que me van a echar"

Pablo Motos recibió este martes la visita de Penélope Cruz. La actriz española acudió a El Hormiguero para promocionar Madres paralelas, cinta de Pedro Almódovar que llega esta semana a las salas de cine y que le ha valido para ganar Copa Volpi en el reciente Festival de Venecia.

Durante su entrevista, el presentador preguntó a la invitada por sus referentes en el mundo de la interpretación. Fue entonces cuando Penélope Cruz desveló la relación tan estrecha que guarda con una famosísima actriz de Holywood.

"Tuve una obsesión muy grande con Meryl Streep. Después me la he encontrado alguna vez y la engancho y le doy besos de abuela. Es tan agradable y humilde y para mí es una genia", aseguró la ganadora de un Oscar en su nueva visita al programa de Antena 3.

Penélope Cruz desvela su mayor miedo

Penélope Cruz reconoció que el de Madres Paralelas había sido uno de los papeles más difíciles que había hecho junto al cineasta manchego: "Pero no lo digo como una queja sino como qué gran regalo me ha hecho una vez más. Siempre ha confiado en mí para darme personajes que no me había hecho hacer antes", agradeció la actriz antes de confesar al valenciano cuál era su mayor miedo.

"Por qué me gusta este oficio. Por eso. Porque la esencia de este oficio siento que nunca se gasta. Siempre vas a estar inseguro, empezando de cero en cada rodaje, con cada personaje, siempre muerto de miedo al llegar", empezaba explicando. "El primer día te juro que creo que me van a echar. Pienso: ¿y si me echan esta vez?", contó entre risas afirmando que esa inseguridad siempre está ahí.

