'Sálvame' echa a una invitada: "Te pedimos que abandones las instalaciones de Mediaset"

Sálvame vivió este martes una tarde de lo más convulsa. El programa volvió a invitar a Magdalena Clavero, tía de Isabel Pantoja, para que hablara del conflicto que se ha desatado en Cantora a raíz de la boda de Anabel tan solo dos días después de la muerte de su abuela Doña Ana, madre de la tonadillera.

La invitada había sido muy dura con la colaboradora del programa por no dar el sitio que se merece a su padre, ya que, al morir su abuela, la joven visitó a su tía Isabel para estar con ella y darle un abrazo pero no a Bernardo Pantoja. No obstante, Magdalena apareció ayer en el plató de Telecinco con un tono mucho más dócil y una opinión totalmente diferente sobre la boda de su sobrina nieta.

En ese momento, la dirección de Sálvame ordenó a Jorge Javier que reprendiera a la entrevistada: "Me dicen que estás actuando como una lianta. Pusiste a parir la boda ayer con unas críticas terribles", le indicaba el presentador mientras ella aseguraba no recordarlo. "Estabas hecha una furia, igual te ha llamado alguien...", insinuó el catalán.

Magdalena Clavero lo negó todo antes de confesar que su sobrino Bernardo "se enfadó muchísimo" cuando supo que su hija Anabel quería seguir adelante con la celebración. Además, ha asegurado que el estado de salud del hombre ha empeorado por la diabetes que sufre. "Le duele la otra pierna y se la quieren cortar otra vez, le están doliendo mucho los dedos y las piernas", ha informado.

José Antonio León desmonta el discurso de Magdalena

La cosa no quedó ahí y Jorge Javier dio paso a José Antonio León, quien volvió a sembrar la duda sobre Magdalena, diciendo que ella y su sobrino Bernardo podrían estar "compinchados" para "sacar dinero". El reportero asegura que ambos estuvieron comiendo juntos, imaginando que estaban "celebrando" la entrevista que esta dio el pasado sábado en el Deluxe.

"Bernardo está de acuerdo en todo lo que está haciendo Magdalena, hace tiempo que su sobrino no habla con Anabel, por tanto la comunicación no puede existir", informó León desmintiendo a la invitada, que dijo que padre e hija habían hablado el mismo día de la boda. "Anabel está cansada, que se hubiera encargado ella de pagar todo", insistió el reportero.

"¡Que lo pague su hija que gana mucho dinero!", saltó enseguida Magdalena hecha una furia. "me encanta la demagogia mercadera", replicó José Antonio León. "Ha hecho muchas fiestas estando la abuela tan mala yo estoy con su padre que necesita mucho cariño", lamentó la tía de la tonadillera, que defendía que estaba siendo ella y no Anabel la encargada de cuidar a Bernardo. El periodista volvió a la carga asegurando que Bernardo es totalmente autónomo.

Después de unos minutos, y de toda la trifulca, la dirección de Sálvame tomaba una determinante decisión y Jorge Javier entró en la sala de invitados para comunicársela a Magdalena Clavero: "La dirección detecta contradicciones y piden que abandones las instalaciones de Mediaset", anunció el presentador. "Yo iba a decir que no vengo más porque lo paso muy mal", respondió la mujer mientras abandonaba la sala.

