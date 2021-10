Alba Carrillo estalla en 'Secret Story' por ser "otro GH VIP" y da a Telecinco donde más duele: "Luego dicen que perdemos audiencia"

Alba Carrillo se convirtió en protagonista de la gala de Secret Story que Carlos Sobera presenta los martes en Telecinco. La colaboradora tuvo un enfrentamiento con Miguel Frigenti y acabó abandonado el plató. Después rajó en un vídeo que colgó en las redes sociales.

"Hemos tenido un pequeño cambio de guion. Alba Se ha enfadado mucho, ya la vieron ustedes antes de publicidad, pero mucho, mucho, mucho, y se ha marchado directamente del plató", explicó Carlos Sobera. "Sinceramente, no sé si va a volver o no, estaba muy arribita, muy enfadada, ha tenido algún problema con Miguel y con Elena, que ha sido la última en sentarse a su lado", apuntó el presentador, que pidió a Elena su versión.

"Le he dijo que cuando ella ofende y agrede verbalmente continuamente, se mete con los defectos de las personas y es tan maliciosa, tiene que estar a estar dispuesta a recibir", explicó la madre de Adara. Por su parte, Frigenti argumentó que "yo lo único que he hecho es comentar el concurso de su madre, se ha puesto a insultarme por lo bajini sin yo insultarme en ningún momento y ella lo que ha hecho, una vez más, es irse para dar a elegir al programa entre ella y yo, que es lo que hace, jugar con el trabajo de la gente".

La rajada de Alba Carrillo en Instagram: "Luego que si perdemos audiencia..."

Alba Carrillo no regresó, pero sí habló tras salir de las instalaciones de Mediaset. Lo que hizo no fue otra cosa que protagonizar un directo de Instagram donde daba su versión de los sucedido. Según la colaboradora, Frigenti "ha insultado a mi madre, diciéndola amargada". "Le he pedido que dijera lo que quisiera pero sin insultar. Le han cambiado de sitio por la madre de Adara, que me ha empezado a decir cosas que no venían a cuento, porque opera igual que su hija. Pero como se lo consienten, pues no se puede hacer nada. Dejan a Adara y su gente que se suban encima de todos. Como eso es lo que se lleva, o se supone que es lo que gusta. Luego que si perdemos audiencia... nos ha jorobado que la vamos a perder. Porque después de lo que hemos pasado, con una pandemia, la gente lo que no quiere es violencia", espetó Carrillo, un mensaje especialmente delicado, teniendo en cuenta que Telecinco ha perdido septiembre ante Antena 3.

Alba Carrillo: "Esto es GH VIP 8"

Alba Carrillo continuó con su lamento, desde el coche, mientras volvía a casa. "Ya tienen dos compinches, Frigenti y la madre de Adara", dijo. "No se puede permitir que insulten, que hablen y chillen por lo bajo. No lo voy a permitir", lamentó. "Se queda Secret Story con su gente a la que se le permite todo. Frigenti es un violento y hace perder los nervios a todo el mundo. Te tienes que ir porque él siempre gana. Ahí tienen lo que querían", prosiguió Carrillo quien, ha su juicio, "ya sabemos que va a ganar Luca, porque dicen que tiene mucho dinero, o Adara otra vez. Otro GH. GH VIP 8 es esto".

Alba explica en un directo de ig lo que ha pasado en plató y se queja del formato del programa (Prte1) #SecretCuentaAtrás4 #Secret50 pic.twitter.com/DC4Bhz1yYE — juliaaa??????????????? (@apoyorcarrasco) October 5, 2021

