Patiño se derrumba en 'Sálvame' al desvelar el origen de su enemistad con Laura Fa: "Lloré una barbaridad"

Sálvame ha celebrado este martes, 5 de octubre, una nueva Cumbre por la paz. En esta ocasión, no han sido Jorge Javier y Belén Esteban las partes enfrentadas, sino que Laura fa y María Patiño. El presentador ha ejercido como mediador para intentar destripar y entender todas las claves del conflicto.

"No me gusta esto para nada, pero yo creo que tanto Laura como yo hemos demostrado que podemos trabajar juntas porque esto es algo que viene de lejos y que nadie se había dado cuenta. Hemos estado mucho tiempo sin que supierais que nosotras no teníamos relación", empezó diciendo la conductora de Socialité, que avanzó que lo que les separa es "un tema emocional y personal, no profesional".

Lea también: Sálvame retransmite en directo la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez desde La Graciosa

"No la quiero en mi vida como la tenía antes porque me ha decepcionado y no sé hacerlo de otra manera. Soy incapaz de contar realmente el problema que tengo con todo esto, no porque haya nada turbio, sino porque está relacionado con los sentimientos y con las emociones. Yo en ese terreno me manejo muy mal. En un momento dado me sentí muy mal, desaparecí y no di explicaciones. Después le envié un audio para comentarle qué es lo que me había pasado. Ella me pone como una tía autoritaria o dictadora y yo no puedo tragar con eso", siguió exponiendo muy dolida.

"No quiero hablar de esto en público porque no quiero que queden grabadas algunas de las cosas que les tengo que decir. Yo, por lo que habíamos hablado desde que nos conocimos, por la complicidad que teníamos y por cómo veías la profesión, de repente me he dado cuenta de que nada de lo que contabas era real. Para mí fue una decepción, no tienes nada que ver con lo que me contabas. Me hice una idea de lo que iba a pasar y finalmente ha pasado lo que supuse que pasaría", añadió arrojando luz sobre el motivo de su enfado.

Con la voz entrecortada y entre lágrimas, Patiño acabó hablando más claro: "Estoy acostumbrada a que hablen de mí y me cuestionen, ese no es el problema, el tema es que ella me dice una cosa a mí y luego escribe otra diferente. Tú hiciste una declaración de intenciones con Carlota Corredera, que hay determinadas personas que son cíclicas, que suben y bajan y que es mejor no tenerlas en tu vida. Yo, que he vivido los inicios de Laura en este programa y sé quien ha podido causarle inseguridades, me veo señalada luego y decide omitir lo que piensa de otras, siento que no me lo merezco", defendió la periodista.

'Sálvame' encerrará a Laura Fa y Patiño en una caravana

"Ante eso, me voy de la vida de esa persona que piensa así de mí. Ese día lloré una barbaridad. Los que me habéis comprado, me habéis comprado como soy. He intentado ser mejor, pero soy como soy. Ella, por ejemplo, es muy bruta y yo lo he aceptado así. Es por eso que me distancio, así no me hacen daño sus comentarios y puedo hablar de ella en un plató con otra mirada. Yo seré muy burra, pero pensé que Laura me valoraba de otra manera, y no me refiero a profesionalmente. Faltaría más que no le diera la oportunidad de decir lo que quiera, pero también hay que entender que lo que diga me puede doler", remató dolida Patiño.

Lea también: "¿Se ha muerto Anne Germain?": susto en Sálvame ante un confuso comentario de Jorge Javier Vázquez

Al escuchar todo su argumento, Laura Fa mostró su resignación: "Yo no estoy acostumbrada a que una amiga esté bien conmigo, otro día se enfade y me bloquee sin explicaciones. Al menos no ahora en la vida adulta. Puede haber una convivencia normal entre nosotras en el programa, pero creo que somos incompatibles para tener una relación de amistad", confesó.

Ante este choque, el programa les ofreció, a través de Jorge Javier Vázquez, una terapia para intentar acercar posturas: pasar dos días juntas dentro de una caravana en una experiencia grabada por las cámaras de Sálvame. Y aunque Patiño se empezó mostrando reacia, finalmente cedió y aceptó la propuesta. El resultado, si todo sigue adelante, se verá la semana que viene en Sálvame.

Entidades María Patiño Periodista. Presentadora de Telecinco Periodista. Presentadora de Telecinco Laura Fa Colaboradora de 'Sálvame' Colaboradora de 'Sálvame'