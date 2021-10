Karlos Arguiñano se mofa de Boris Johnson y lanza un recadito a los ingleses: "¡Gibraltar español!"

Karlos Arguiñano tiene acostumbrados a sus espectadores de Antena 3 a hacer comentarios sobre la actualidad con la naturalidad que le caracteriza. Este lunes, el cocinero se ha posicionado sobre las consecuencias que está teniendo el Brexit para Gran Bretaña: desabastecimiento de combustible y numerosos bienes de primera necesidad

"Y los ingleses, sin camioneros. Para repartir gasolina ni na' de na", empezaba diciendo mientras cortaba un calabacín y reía irónicamente. "Estos del Brexit, ese famoso, en vaya lío se han metido. Es fácil echar a los trabajadores, sí. Echan a los trabajadores, y ¿quién hace el trabajo? Así se ha notado que el trabajador es indispensable para la sociedad".

El mensaje de Arguiñano a los ingleses: "Gibraltar español"

Arguiñano no tiene reparos tampoco en burlarse de Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido. "El inglés ese, el presidente ese que tienen, el de la melenita rubia... El peluquero, ese lo que tiene bueno es el peluquero", decía sin cortarse a cámara.

"Tienen lo suyo los ingleses, eh- No digo todos, pero... Con esto del Brexit me dio la sensación de que se cree una raza superior. Pues no", continuaba. "No hay nadie que sea de ninguna raza superior. Nadie, en el mundo. Hay más altos, más rubios, más fuertes, más pobres, más ricos... Pero raza superior no es nadie. Si alguien no lo sabía, ya se lo digo yo".

El popular cocinero de Atresmedia remataba su crítica exclamando lo siguiente: "Algunos se creen que son una raza superior. Pues yo digo que Gibraltar español". Su comentario político se ha ganado los aplausos en un sector de la audiencia.

El mensaje de #Arguiñano a los británicos por el #Brexit " Se creen una raza superior y aquí nadie es más que nadie y #Gibraltar español " pic.twitter.com/lIIlOmwfDq — TVMASPI (@sebas_maspons) October 4, 2021

