Victoria Abril rompe a llorar en 'MasterChef Celebrity': "Mi madre me ha pedido la eutanasia"

La nueva entrega de MasterChef Celebrity que La 1 emitió este lunes, 4 de octubre, arrancó con el desconsolado llanto de Victoria Abril. Antes de dar comienzo a la primera prueba, los jueces quisieron preguntar a la actriz el motivo de su aparente tristeza pensando que todo tenía que ver con la expulsión de Vanesa Romero del concurso.

Sin embargo, la intérprete dejó helados a todos al compartir su dramática situación familiar. "Le cambiamos de residencia y al cuarto día le dieron un arroz duro, seco, sin grasa y muy al dente y se atragantó. A partir de ahí la han puesto a un régimen de líquido y ayer cuando fui a verla estaba harta, pasa muchísima hambre", contó.

Victoria Abril rompió a llorar al explicar que "me pidió tres veces seguidas la eutanasia por caridad". Al tiempo que la aspirante del talent culinario se secaba las lágrimas de su rostro, sus compañeros corrieron a animarla. "Esperemos que se recupere pronto", dijo Pepe Rodríguez.

Victoria Abril: "Mi madre me ha pedido la eutanasia por caridad"

"Yo le he llevado un arroz caldoso con bogavante, pero no me lo han dejado que se lo diera", añadió la concursante a lo que el juez apuntó a que "habrá que confiar en los profesionales que seguro que le estarán dando lo mejor que necesitará ella". "Le mandamos un abrazo", zanjó.

Sin embargo, Victoria Abril se llevó críticas de un sector de la audiencia que calificaron que su comentario estaba fuera de lugar, al tiempo que algunos aprovecharon la ocasión para recordar sus declaraciones negacionistas sobre la pandemia de coronavirus y las vacunas.

Victoria Abril se derrumba al hablar de su madre y su enfermedad. ¡Vamos aspirante, te mereces lo mejor! https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/t2m3b7eaPZ — MasterChef (@MasterChef_es) October 4, 2021

Pedir la eutanasia por un arroz duro... He conocido a peña exagerá, pero ostia puta xD #MCCelebrity — Alexander Lothbrok (@Jervi_shungo) October 4, 2021

#MCCelebrity la negacionista ahora haciendo propaganda de la eutanasia lo que faltaba — Manolo Martínez Coll (@JMMartinezColl) October 4, 2021

Con todo mi respeto y mi cariño, que Victoria Abril diga que su madre pide la eutanadia por comer arroz duro me parece insultante. #mccelebrity6 #mccelebrity — Zenelga (@Zenelga1) October 4, 2021

¡El comentario sobre la eutanasia, fuera de lugar! #MCCelebrity — Marisa Muro Cárcar (@marwall_) October 4, 2021

