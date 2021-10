Tony Spina abandona 'El debate de las tentaciones' tras una bronca con Sandra Barneda y Nagore Robles: "¡Vendehumos!"

Sandra Barneda tuvo que lidiar este lunes con una tensa situación mientras presentaba El debate de las tentaciones en Cuatro. La presentadora vivió varios enfrentamientos con Tony Spina, actual novio de Marta Peñate, que fue invitado al plató para, según él, comentar su círculo de fuego con Mayka, chica con la que él también tuvo un 'lío'.

Mientras comentaba el cara a cara de las concursantes, Sandra Barneda pedía al italiano que intentase explayarse algo más en sus explicaciones, algo a lo que este se negó. "Ellas ya se llevaban mal desde la otra isla", se limitó a decir Spina mientras la catalana le decía que, en ese momento, "estaban hablando de esta edición".

El invitado insistió en que el mal rollo que existe entre ellas viene porque Mayka "ha contado cosas muy íntimas de él". No obstante, Spina se ha negado a entrar en detalles, lo que descolocó a la presentadora. "Oye, Tony, si estás aquí es para aclarar algo. Si no, coges y te vas del plató. No estás contando nada", dijo molesta Barneda, que provocó el enfado del comentarista.

El comentario de Nagore que hizo estallar a Tony Spina

"¿Que no estoy contando nada? ¿De qué estamos hablando, Sandra? Lo estoy contando, he dicho que Mayka ha dicho cosas muy feas de mí. ¿Qué quieres? ¿Que las cuente?", preguntó indignado. "Hombre, es que si no... ¿Relacionadas con qué? Hijo, no te digo que especifiques", se reafirmó la catalana al tiempo que Nagore Robles lo acusaba de tener ansias de foco y de televisión.

La vasca llamó a Marta Peñate y Tony Spina "vendehumos", comentario que hizo que el italiano estallase. "Si hablan mal de tu pareja a ti te da igual y aplaudes, ¿no? Bueno, señores, hasta aquí. Gracias por la invitación", terminó de decir Tony mientras se quitaba el micrófono y abandonaba el set de Mediaset.

"A lo mejor veremos en otro plató que sabe ir más allá, pero no será en este plató, en el de El debate de las tentaciones", se quejó la presentadora al tiempo que este daba más explicaciones sobre su enfado en redes sociales. "Me invitaron para comentar el 'círculo de fuego'. Nunca me dijeron que era para hablar de mí, de mis intimidades. Si critico que Mayka ha hablado de mí, yo no voy a hacer lo mismo. Y si encima me dicen que para qué voy... Repito, he ido para hablar del 'círculo de fuego", sentenció.

